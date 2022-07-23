В Україні докладно розповіли про свої процедури відстеження західної зброї

Новий пакет військової допомоги США включає чотири додаткові високомобільні артилерійські ракетні системи (HIMARS), 36 000 артилерійських боєприпасів, протитанкові системи та 580 безпілотників Phoenix Ghost, повідомляє ISW.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов підтвердив, що український уряд використовує кілька механізмів моніторингу для відстеження постачання зброї до України.

Повідомляється, що сучасна українська інформаційно-аналітична система Головного ситуаційного центру (COTA) дозволяє українським чиновникам відстежувати статус постачання зброї на українській лінії фронту та працює у тандемі із системою логістики та обліку НАТО LOGFAS.