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2022-07-22
"Ми повинні знайти в собі мужність": у Німеччині хочуть відмовитися від "кругових" поставок зброї Україні
Німеччині слід почати постачати важке озброєння Україні безпосередньо та відмовитися від так званих кругових поставок.
Про це заявила голова комітету Бундестагу з оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерман, передає DW.
"Ми повинні знайти в собі мужність визнати, що кругові поставки працюють не так, як ми собі уявляли, і відповідно маємо замість них перейти до прямих поставок", - заявила Штрак-Циммерман.
До цього комітет Бундестагу з оборони закликав канцлера якнайшвидше скликати "Національну конференцію з України", щоб узгодити подальші дії з метою допомоги Україні. У ньому мають взяти участь представники уряду, збройних сил, промисловості та профспілок.
Алексей Ионов, politeka.net