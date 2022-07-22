Haaretz: Візит в Іран став для Путіна хіба що втішним призом

Перша шпальта газети Tehran Times за 20 липня по-справжньому колекційна. На ній розмістили фото верховного лідера Ірану Алі Хаменеї, який сидів у майже порожній кімнаті навпроти Владіміра Путіна. При цьому заголовок був короткий, але дуже драматичний: «Новий світовий порядок».

«Новий світовий порядок, оголошений Іраном, не менше», - іронізує ізраїльське видання Haaretz , додаючи, що візит Путіна в Тегеран досяг не багато і він точно не став вісником наближення «нового світового порядку». Не варто перебільшувати значення угоди між «Газпромом» і Іраном на 40 мільярдів доларів, яку підписали в рамках цієї зустрічі. Візит, швидше, став доказом слабкості Путіна, його політичної злиденності і того, що простору для маневрів у Кремля майже не залишилося.