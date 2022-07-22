Haaretz: Візит в Іран став для Путіна хіба що втішним призом
Марення про велич лідерів Росії, Ірану і Туреччини на «Тегеранському саміті» цього тижня можна було б назвати політичною комедією, якби у Москви не було так багато ядерних боєголовок, інформує
Перша шпальта газети Tehran Times за 20 липня по-справжньому колекційна. На ній розмістили фото верховного лідера Ірану Алі Хаменеї, який сидів у майже порожній кімнаті навпроти Владіміра Путіна. При цьому заголовок був короткий, але дуже драматичний: «Новий світовий порядок».
«Новий світовий порядок, оголошений Іраном, не менше», - іронізує ізраїльське видання
Також поїздка російського автократа в Тегеран повинна стати сигналом для пробудження тих в Ізраїлі, хто роками вперто наполягав, що Росія - це справжній союзник. А Путін - природний партнер Ізраїля у завданні розділити Іран і Сирію. Також вони наполягали, що Москва не зацікавлена, щоб Тегеран став ядерним. Ця концепція про те, що російський автократ - це «регіональний союзник», призвела до появи дивної, необґрунтованої і морально неприйнятної політики нейтральності Ізраїлю щодо України. Haaretz пише, що провал російського вторгнення в сусідню країну колосальний. Путін сильно помилився у своїх оцінках готовності українців захищати свою країну. Він зарозуміло відкидав рішучість США і НАТО. Російський автократ плекав ілюзії щодо здатності його країни витримати санкції. Але найбільшим прорахунком стало те, що він сильно переоцінив можливості своєї армії.