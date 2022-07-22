Haaretz: Візит в Іран став для Путіна хіба що втішним призом

Марення про велич лідерів Росії, Ірану і Туреччини на «Тегеранському саміті» цього тижня можна було б назвати політичною комедією, якби у Москви не було так багато ядерних боєголовок, інформує ZN.ua.

Haaretz: Візит в Іран став для Путіна хіба що втішним призом
© Скріншот Youtube

Перша шпальта газети Tehran Times за 20 липня по-справжньому колекційна. На ній розмістили фото верховного лідера Ірану Алі Хаменеї, який сидів у майже порожній кімнаті навпроти Владіміра Путіна. При цьому заголовок був короткий, але дуже драматичний: «Новий світовий порядок».

«Новий світовий порядок, оголошений Іраном, не менше», - іронізує ізраїльське видання Haaretz, додаючи, що візит Путіна в Тегеран досяг не багато і він точно не став вісником наближення «нового світового порядку». Не варто перебільшувати значення угоди між «Газпромом» і Іраном на 40 мільярдів доларів, яку підписали в рамках цієї зустрічі. Візит, швидше, став доказом слабкості Путіна, його політичної злиденності і того, що простору для маневрів у Кремля майже не залишилося.

Також поїздка російського автократа в Тегеран повинна стати сигналом для пробудження тих в Ізраїлі, хто роками вперто наполягав, що Росія - це справжній союзник. А Путін - природний партнер Ізраїля у завданні розділити Іран і Сирію. Також вони наполягали, що Москва не зацікавлена, щоб Тегеран став ядерним. Ця концепція про те, що російський автократ - це «регіональний союзник», призвела до появи дивної, необґрунтованої і морально неприйнятної політики нейтральності Ізраїлю щодо України. Haaretz пише, що провал російського вторгнення в сусідню країну колосальний. Путін сильно помилився у своїх оцінках готовності українців захищати свою країну. Він зарозуміло відкидав рішучість США і НАТО. Російський автократ плекав ілюзії щодо здатності його країни витримати санкції. Але найбільшим прорахунком стало те, що він сильно переоцінив можливості своєї армії.


Лесь Димань, ZN.ua





Интересные новости
Україна має закінчити війну до холодів, чому це важливо: "Якщо цього не зробити..."Україна має закінчити війну до холодів, чому це важливо: "Якщо цього не зробити..."
Загальна мобілізація: чому повістки в Україні стали вручати частішеЗагальна мобілізація: чому повістки в Україні стали вручати частіше
Не піднімайте зброї проти України: Тарас Тополя емоційно звернувся до військових Білорусі
Росіянка написала донос на сина-ухиліста: "бігає від армії"Росіянка написала донос на сина-ухиліста: "бігає від армії"
Реклама наркотиків на будинках: що придумали у Верховній РадіРеклама наркотиків на будинках: що придумали у Верховній Раді
Блок рекламы


Похожие новости
Рф кинули всі сили, щоб зірвати поставки HIMARS: "Реальність зовсім інша"Рф кинули всі сили, щоб зірвати поставки HIMARS: "Реальність зовсім інша"
Ізраїль зруйнував підприємство зі збирання іранських БПЛА під ДамаскомІзраїль зруйнував підприємство зі збирання іранських БПЛА під Дамаском
"Ми повинні знайти в собі мужність": у Німеччині хочуть відмовитися від "кругових" поставок зброї Україні"Ми повинні знайти в собі мужність": у Німеччині хочуть відмовитися від "кругових" поставок зброї Україні
Повністю знищено завод іранських безпілотників, які так хотіла росія: деталі атакиПовністю знищено завод іранських безпілотників, які так хотіла росія: деталі атаки
Канада вже доставила в Україну понад 1300 тонн військової допомогиКанада вже доставила в Україну понад 1300 тонн військової допомоги
NYT: Захід почав ставитись до прохань України про зброю як до шуму, Київ намагається переконати його доказамиNYT: Захід почав ставитись до прохань України про зброю як до шуму, Київ намагається переконати його доказами
“У “ДНР” нам ще норм було, росіяни ставились до нас як до тварин” — спогади медика з Маріуполя“У “ДНР” нам ще норм було, росіяни ставились до нас як до тварин” — спогади медика з Маріуполя
Як вплине відставка Драгі та Джонсона на антипутінську коаліцію: в Держдепі зробили прогнозЯк вплине відставка Драгі та Джонсона на антипутінську коаліцію: в Держдепі зробили прогноз
Яким буде трибунал для Путіна? В ОП розповіли про свої планиЯким буде трибунал для Путіна? В ОП розповіли про свої плани
В США побоюються, що візит Пелосі на Тайвань зірветься через вторгнення китайських винищувачів у повітряний простір островаВ США побоюються, що візит Пелосі на Тайвань зірветься через вторгнення китайських винищувачів у повітряний простір острова
Последние новости
Подгружаем последние новости