Литва надасть Україні КШМ М577 та бронемашини М113

Найближчим часом Литва передасть Україні бронемашини М113 та командно-штабні машини М577, яких гостро потребують ЗСУ. Про це повідомив міністр оборони балтійської країни Арвідас Анушаускас у Facebook .

«Найближчим часом Литва надасть Україні додаткову військову підтримку – потрібні ЗСУ бронетранспортери М113 та КШМ М577, а також боєприпаси та іншу необхідну підтримку для навчань резервістів», – написав литовський міністр.

Він зазначив, що бронетехніка даних зразків вже стала важливою складовою технічного забезпечення української армії і важливий внесок у це зробила Литва.

Крім бронемашин Анушаускас пообіцяв організувати для військових ЗСУ необхідні навчання у користуванні новими зразками зброї.

«Литва також пропонує організувати широкий спектр військових навчань для Збройних Сил України. Литовські військові оцінюють можливість відправки до Сполученого Королівства десяти інструкторів, які протягом наступних трьох місяців допоможуть у проведенні базових 3-тижневих військових навчань для 10 тисяч українських воїнів», – додав міністр оборони Литви.