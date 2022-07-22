Голова комітету Бундестагу з оборони підтримала пряме постачання важкої зброї Україні

За її словами, «кругові постачання» працюють не так, як очікувалося, інформує ZN.ua.

Голова комітету Бундестагу з оборони підтримала пряме постачання важкої зброї Україні
© unsplash/maheshkumar_painam

Німеччині варто відмовитися від так званих кругових постачань важких озброєнь Україні і почати надавати таку зброю Києву безпосередньо. Про це заявила голова комітету Бундестагу з оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерман, повідомляє DW.

«Ми повинні знайти в собі мужність визнати, що це (кругові поставки зброї – ред.) працює не так, як ми собі уявляли, і відповідно повинні замість них перейти до прямих поставок», - вважає Штрак-Циммерман.

Наприкінці квітня Бундестаг переважною більшістю голосів підтримав постачання важких озброєнь Україні. У рішенні, які отримало 586 голосів депутатів, йдеться про заклик до уряду Німеччини продовжити і за можливості прискорити постачання Києву необхідної техніки, а також розширити при цьому передачу важких та складних систем озброєнь, наприклад у рамках кругових поставок.

Для цього Берлін пообіцяв компенсувати поставки важкої техніки радянського виробництва із запасів східноєвропейських країн, з якою добре знайомі ЗСУ.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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