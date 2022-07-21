Окупанти 900 разів обстріляли Сумську та Чернігівську область після їх деокупації

Війська РФ 900 разів обстріляли прилеглі до кордону з РФ райони Сумської та Чернігівської областей України після їх деокупації, інформує Державна прикордонна служба України.

"Після деокупації прикордонниками зафіксовано 900 обстрілів, які росіяни здійснюють переважно з мінометів, а також зі ствольної та реактивної артилерії, які іноді тривають по декілька годин. Зокрема, ворог здійснив понад півсотні ударів із застосуванням авіації. Часто загарбники супроводжують мінометний чи артилерійський вогонь стрільбою з гранатометів, стрілецької зброї, озброєння бронетехніки", - наголосили прикордонники.