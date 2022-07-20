"Хочу бути далі від цієї маячні": доктор Комаровський здивував заявою про українську мову

Доктор Євген Комаровський

Популярний український лікар-педіатр Євген Комаровський, який народився і все життя мешкав у Харкові, пояснив, чому він не збирається переходити на українську мову.

У своєму Youtube-блозі він заявив , що російська мова не асоціюється у нього з агресією кремля, путіним та російськими окупантами.

"Це мова, якою я думаю. Мені так комфортніше. Я давно висловив свою позицію, і її не змінюю. Я не асоціюю російську мову з рашизмом і путіним. Це мова моїх батьків, мова моїх дітей, моїх друзів. Це мова 99% мого найближчого оточення. Чому я маю її зрадити?", - розповів Комаровський.

Лікар зізнається, що розуміє українську мову, але не зможе нею розмовляти так, як російською.

Комаровський дорікнув людям, які хочуть отримувати контент рідною українською мовою, у тому, що вони "розділяють" суспільство.

"Людину визначають вчинки, відповіді на запитання, що таке добре і що таке погано. Я знаю багато негідників, які красиво українською мовою кажуть абсолютно злочинні речі... Я хочу бути далі від цієї маячні. Люди по-іншому оцінюються у 21 столітті ", - вважає Комаровський.

Доктор Євген Комаровський


Тарас Галушко, politeka.net





Интересные новости
Резникову довелося пояснити, чому повістки роздають навіть у ТЦ та на вулиці: "Є таке поняття..."Резникову довелося пояснити, чому повістки роздають навіть у ТЦ та на вулиці: "Є таке поняття..."
Загальна мобілізація: чому повістки в Україні стали вручати частішеЗагальна мобілізація: чому повістки в Україні стали вручати частіше
Рф при путіні не зупиниться: генерал США пояснив, чому війну потрібно закінчити протягом наступного рокуРф при путіні не зупиниться: генерал США пояснив, чому війну потрібно закінчити протягом наступного року
У лікарнях Вінниччини перебуває понад 80 постраждалих внаслідок ударуУ лікарнях Вінниччини перебуває понад 80 постраждалих внаслідок удару
"Ніякого шляху, крім військового": Данілов про партизанів, контрнаступ та чутки про продаж зброї союзників"Ніякого шляху, крім військового": Данілов про партизанів, контрнаступ та чутки про продаж зброї союзників
Блок рекламы


Похожие новости
«Hasta la vista, baby»: Борис Джонсон виголосив прощальну промову в Палаті громад«Hasta la vista, baby»: Борис Джонсон виголосив прощальну промову в Палаті громад
Офіс президента і далі блокує призначення керівника САП — Центр протидії корупціїОфіс президента і далі блокує призначення керівника САП — Центр протидії корупції
Війська РФ обстріляли Сумську область із мінометів: є постраждаліВійська РФ обстріляли Сумську область із мінометів: є постраждалі
Борис Джонсон поки що залишається: у скандалі новий несподіваний поворот, що буде даліБорис Джонсон поки що залишається: у скандалі новий несподіваний поворот, що буде далі
Шольц виступив за відмову від принципу одноголосного ухвалення рішень у ЄС із зовнішньої політикиШольц виступив за відмову від принципу одноголосного ухвалення рішень у ЄС із зовнішньої політики
В Бурятії контрактникам погрожують ув’язненням за відмову воювати в УкраїніВ Бурятії контрактникам погрожують ув’язненням за відмову воювати в Україні
РФ передислокувала більшість кораблів з Севастополя до Новоросійська, подалі від українських ракетРФ передислокувала більшість кораблів з Севастополя до Новоросійська, подалі від українських ракет
Помічник Путіна заявив, що Росія планує «позбутися» SWIFTПомічник Путіна заявив, що Росія планує «позбутися» SWIFT
Газпром уже знайшов привід не забирати турбіну Siemens, яку вимагав як умову постачання газу до ЄвропиГазпром уже знайшов привід не забирати турбіну Siemens, яку вимагав як умову постачання газу до Європи
Росіяни вночі атакували Чугуїв: є загиблі та постраждалі, під завалами й далі шукають людейРосіяни вночі атакували Чугуїв: є загиблі та постраждалі, під завалами й далі шукають людей
Последние новости
Подгружаем последние новости