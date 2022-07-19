«Хотів захищати Україну»: на Донбасі загинув доброволець зі Швеції

У боях за Україну загинув шведський доброволець Інтернаціонального легіону, повідомляє SVT . Підрозділ брав участь у боях на Донецькому напрямку, уламки снаряду влучили бійцеві у груди.

Загиблий служив у Військово-повітряних силах Швеції і мав звання лейтенанта. Він звільнився зі служби до того, як приїхати до України.

«Він приїхав сюди місяці два тому і був тут, щоб навчати та поділитися своїми тактичними знаннями. Він думав, що краще дати бій тут, ніж війна дійде до Швеції. Він не був наймитом, був хорошим хлопцем, який хоче щось зробити», - розповіли журналістам знайомі загиблого.

За даними SVT, від початку вторгнення РФ до лав Інтернаціонального легіону й інших підрозділів ЗСУ вступили сотні шведів. Деякі з них раніше служили у шведській армії і мають військовий досвід.

Окремі бійці взяли відпустку і приїхали в Україну. На батьківщині на них чекають проблеми через те, що вони не звільнились з армії перед тим, як поїхати.