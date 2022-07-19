Венедіктовій пообіцяли дипломатичне призначення

Арахамія анонсував нову роботу для ексгенпрокурорки.

Венедіктовій пообіцяли дипломатичне призначення
© Олександр Клименко/Офіційний вебпортал парламенту України

Колишнього генерального прокурора Ірину Венедіктову можуть призначити на дипломатичну посаду, заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Ми очікуємо вже за декілька днів, можливо за тиждень, її нового призначення на дипломатичному фронті", - сказав Арахамія в ефірі Національного телемарафону у вівторок.


Ірина Знась, ZN.ua





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