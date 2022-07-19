Венедіктовій пообіцяли дипломатичне призначення

Колишнього генерального прокурора Ірину Венедіктову можуть призначити на дипломатичну посаду, заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Ми очікуємо вже за декілька днів, можливо за тиждень, її нового призначення на дипломатичному фронті", - сказав Арахамія в ефірі Національного телемарафону у вівторок.