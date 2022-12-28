Голову Конституційного суду обиратимуть лише пiсля призначення усіх суддів — в.о. голови Головатий

Зараз в КСУ є п’ять вільних вакансій.

Голову Конституційного суду обиратимуть лише пiсля призначення усіх суддів — в.о. голови Головатий
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Голову Конституційного суду України обиратимуть після заповнення всіх вакансій суддів суду, заявив виконувач обов'язків голови КСУ Сергій Головатий на пресконференції у середу, інформує ZN.ua.

“Ми наближаємося до Європейського Союзу, коли треба ухвалювати рішення консенсусом", - заявив він на брифінгу, відповідаючи на питання, коли ж відбудуться вибори нового керівника суду.

Головатий нагадав, що зараз у суді вільні пять вакансій - замість 18 є 13 суддів, а для обрання голови КСУ потрібно 10 голосів.

"Ось у цьому і питання. Будемо чекати, коли суб'єкти призначення суддів заповнять вакансії. Для обговорення кандидатури голови кожен голос важливий", - додав в.о. голови суду.


Ірина Знась, ZN.ua





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