Голову Конституційного суду обиратимуть лише пiсля призначення усіх суддів — в.о. голови Головатий

Голову Конституційного суду України обиратимуть після заповнення всіх вакансій суддів суду, заявив виконувач обов'язків голови КСУ Сергій Головатий на пресконференції у середу, інформує ZN.ua .

“Ми наближаємося до Європейського Союзу, коли треба ухвалювати рішення консенсусом", - заявив він на брифінгу, відповідаючи на питання, коли ж відбудуться вибори нового керівника суду.

Головатий нагадав, що зараз у суді вільні пять вакансій - замість 18 є 13 суддів, а для обрання голови КСУ потрібно 10 голосів.

"Ось у цьому і питання. Будемо чекати, коли суб'єкти призначення суддів заповнять вакансії. Для обговорення кандидатури голови кожен голос важливий", - додав в.о. голови суду.