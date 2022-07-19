Міністр фінансів США розкритикувала економічні відносини Китаю з РФ

Міністр фінансів США Джанет Єллен розкритикувала економічні відносини Китаю з РФ . Вона також закликала Пекін використати його «особливі відносини з Росією», щоб переконати Кремль припинити війну проти України. Про це Єллен заявила під час візиту до Південної Кореї, повідомляє AP News .

Міністр фінансів США також додала, що Америка та Південна Корея повинні поглибити свої торговельні зв’язки, щоб не дозволяти іншим країнам використовувати вплив на ринку для несправедливої ??вигоди, вказуючи на Китай .

«Ми не можемо дозволити таким країнам, як Китай , використовувати свої позиції на ринку ключових сировинних матеріалів, технологій або продуктів, щоб підірвати нашу економіку або застосувати небажані геополітичні важелі», — сказала Єллен.

Єллен розкритикувала економічні відносини Китаю з Москвою, закликаючи Пекін використати свої «особливі відносини з Росією», щоб переконати її припинити вторгнення в Україну.

« Китай спрямував значні ресурси на пошуки домінуючої позиції у виробництві певних передових технологій, у тому числі напівпровідників, використовуючи низку нечесних торговельних практик для досягнення цієї позиції», — зазначила вона.

Посилаючись на «несправедливу практику Китаю, яка завдає шкоди інтересам національної безпеки США », Єллен закликала демократичні країни брати участь у тому, що вона назвала «підтримкою друзів», щоб знизити економічні ризики для економік країн-союзників.

«Підтримка друзів», про яку Єллен згадувала в кількох виступах, стосується країн зі спільними цінностями, які погоджуються на торгові практики, що заохочують виробництво та знижують ризики для ланцюгів постачання.

«Мета — знизити ризики для нашої та їхньої економіки», — сказала Єллен.

Вона також знову наполягала на обмеженні цін на російську нафту, заявивши, що РФ зараз погрожує розпалити глобальну продовольчу кризу, блокуючи українські порти після того, як її вторгнення в Україну спричинило різке зростання цін на енергоносії.

«Усі відповідальні країни повинні об’єднатися, щоб протистояти цій війні, і разом працювати над її швидким припиненням. І тому Сполучені Штати та інші союзники і партнери прагнуть зменшити доходи Росії для ведення війни», — сказала Єллен.