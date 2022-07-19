Міністр фінансів США розкритикувала економічні відносини Китаю з РФ
Єллен також нагадала про глобальну продовольчу кризу, яку спричинила війна РФ проти України, інформує
Міністр фінансів США Джанет Єллен розкритикувала економічні відносини Китаю з РФ. Вона також закликала Пекін використати його «особливі відносини з Росією», щоб переконати Кремль припинити війну проти України. Про це Єллен заявила під час візиту до Південної Кореї, повідомляє
Міністр фінансів США також додала, що Америка та Південна Корея повинні поглибити свої торговельні зв’язки, щоб не дозволяти іншим країнам використовувати вплив на ринку для несправедливої ??вигоди, вказуючи на Китай.
«Ми не можемо дозволити таким країнам, як Китай, використовувати свої позиції на ринку ключових сировинних матеріалів, технологій або продуктів, щоб підірвати нашу економіку або застосувати небажані геополітичні важелі», — сказала Єллен.
Єллен розкритикувала економічні відносини Китаю з Москвою, закликаючи Пекін використати свої «особливі відносини з Росією», щоб переконати її припинити вторгнення в Україну.
«Китай спрямував значні ресурси на пошуки домінуючої позиції у виробництві певних передових технологій, у тому числі напівпровідників, використовуючи низку нечесних торговельних практик для досягнення цієї позиції», — зазначила вона.
Посилаючись на «несправедливу практику Китаю, яка завдає шкоди інтересам національної безпеки США», Єллен закликала демократичні країни брати участь у тому, що вона назвала «підтримкою друзів», щоб знизити економічні ризики для економік країн-союзників.
«Підтримка друзів», про яку Єллен згадувала в кількох виступах, стосується країн зі спільними цінностями, які погоджуються на торгові практики, що заохочують виробництво та знижують ризики для ланцюгів постачання.
«Мета — знизити ризики для нашої та їхньої економіки», — сказала Єллен.
Вона також знову наполягала на обмеженні цін на російську нафту, заявивши, що РФ зараз погрожує розпалити глобальну продовольчу кризу, блокуючи українські порти після того, як її вторгнення в Україну спричинило різке зростання цін на енергоносії.
«Усі відповідальні країни повинні об’єднатися, щоб протистояти цій війні, і разом працювати над її швидким припиненням. І тому Сполучені Штати та інші союзники і партнери прагнуть зменшити доходи Росії для ведення війни», — сказала Єллен.
Глобальна економіка постраждала внаслідок війни РФ проти України та пандемії COVID-19. Стрімке зростання цін на енергоносії та висока інфляція торкнулися майже всіх країн.