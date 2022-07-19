The Moscow Times пише про 300 окупантів з Дагестану, що відмовилися воювати
Лікарям довелося "зрізати почорніле м'ясо", оскільки частина з російських військових, які опинилися в т.зв. "ДНР" повернулися додому із обмороженнями, інформує
На початку весни три сотні окупантів із військової частини 63354 у Буйнакську (Дагестан) самовільно склали зброю і виїхали з України, де якийсь час базувалися в районі так званої ДНР. Частині довелося «зрізати почорніле м'ясо» з обморожених кінцівок,
Військові стверджували, що мали проблеми з обмундируванням і озброєнням. Один із опитаних юристів заявив, що частина солдатів повернулися до Дагестану з обмороженими кінцівками.
Судячи з усього, згаданих військовослужбовців перекинули в Україну на першій фазі широкомасштабної війни, яку Кремль розпочав 24 лютого.