The Moscow Times пише про 300 окупантів з Дагестану, що відмовилися воювати

На початку весни три сотні окупантів із військової частини 63354 у Буйнакську (Дагестан) самовільно склали зброю і виїхали з України, де якийсь час базувалися в районі так званої ДНР. Частині довелося «зрізати почорніле м'ясо» з обморожених кінцівок, пише з посиланням на двох правозахисників The Moscow Times.

Військові стверджували, що мали проблеми з обмундируванням і озброєнням. Один із опитаних юристів заявив, що частина солдатів повернулися до Дагестану з обмороженими кінцівками.

Судячи з усього, згаданих військовослужбовців перекинули в Україну на першій фазі широкомасштабної війни, яку Кремль розпочав 24 лютого.