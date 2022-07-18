Загальна мобілізація: чому повістки в Україні стали вручати частіше

Загальна мобілізація в Україні триватиме щонайменше до кінця дії воєнного стану. Його, як відомо, продовжили до 23 серпня. Стало відомо, чому в країні почали частіше вручати повістки.

Загальна мобілізація: чому повістки в Україні стали вручати частіше

Колишній радник керівника МВС та глави Офісу президента Віктор Андрусів заявив, що загальна мобілізація проводиться за потребою фронту. Коли українця призивають до армії, його мають навчити, одягнути та забезпечити харчуванням.

"Якщо ми зазнали втрат, або нам потрібно вивести на відновлення солдатів, які там уже чотири місяці десь на передовій знаходилися, ось тоді відбувається мобілізація. Тобто вона триває постійно", - зазначив аналітик. Він назвав процес мобілізації задовільним.

Андрусів пояснив, що мета – поповнити лінію фронту, а не просто закликати якнайбільше громадян. За словами експерта, наразі солдатів достатньо. Проте не вистачає техніки та артилерії. Зазначено, що мобілізованих потрібно перевозити, вони мають мати зброю, щоб виконувати бойові завдання.

Нагадаємо, Володимир Зеленський має розглянути петицію, згідно з якою в Україні мають заборонити видавати повістки на вулицях – блокпостах та у чергах на АЗС.

Загальна мобілізація: чому повістки в Україні стали вручати частіше

В умовах загальної мобілізації військовозобов'язаним громадянам право вручати повістки мають не лише військові комісари, а й представники адміністрацій разом із уповноваженими співробітниками підприємств.

За словами голови Управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Романа Горбача, керівник територіального центру комплектування не обов'язково має підписувати повістки. Це може зробити начальник установи, голова селищної ради та інші посадові особи.

Раніше повідомлялося, які виплати одержують мобілізовані українці – для військовослужбовців передбачено солідну винагороду.


Ловіцька Леся, Тудей





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