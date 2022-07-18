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2022-07-18
РФ передислокувала більшість кораблів з Севастополя до Новоросійська, подалі від українських ракет
Флот рашистів контролює вивезення награбованої на Донеччини та Запоріжжі продукції
РФ ховає флот від українських ракет© Міністерство оборони РФ
За інформацією ВМС ЗСУ, російські окупанти передислокували значну кількість кораблів з Севастополя до Новоросійська - повідомляє радник Голови Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.
«Несення бойової служби кораблями РФ здійснювалось в ракетно безпечних районах в зоні прикриття берегових систем ППО максимально наближених до узбережжя», -
Також, за повідомленням Братчука, продовжується контроль морських комунікацій в Азовському морі з метою незаконного вивезення продукції захопленої в Донецькій, Запоріжській областях.
Артем Руденко, ZN.ua