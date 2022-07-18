РФ передислокувала більшість кораблів з Севастополя до Новоросійська, подалі від українських ракет

За інформацією ВМС ЗСУ, російські окупанти передислокували значну кількість кораблів з Севастополя до Новоросійська - повідомляє радник Голови Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

«Несення бойової служби кораблями РФ здійснювалось в ракетно безпечних районах в зоні прикриття берегових систем ППО максимально наближених до узбережжя», - зазначив Братчук.

Також, за повідомленням Братчука, продовжується контроль морських комунікацій в Азовському морі з метою незаконного вивезення продукції захопленої в Донецькій, Запоріжській областях.