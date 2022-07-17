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2022-07-17
Українські військові розпочали навчання у Німеччині на ЗСУ Gepard
Німецькі зенітні самохідні установки Gepard влада ФРН обіцяла передати Україні ще навесні. Йшлося про 50 одиниць, інформує
Авторство: Hans-Hermann B?hling. http://data3.primeportal.net/tanks/hans-hermann_buhling/gepard_1a2/images/gepard_1a2_01_of_77.jpg, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3481595
Українські військові цього тижня розпочали польові навчання на німецьких зенітних установках Gepard. Про це повідомила газета
На полігонах у федеральній землі Шлезвіг-Гольштейн перебувають понад 100 українських військових.
Юлія Мельничук, ZN.ua