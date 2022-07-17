Санкції ЄС: Абрамович та Усманов вимагають від ЄС «компенсувати збитки»

Група російських олігархів намагається позбутися санкцій Європейського Союзу через суд. У позовах Роман Абрамович, Пьотр Авен, Алішер Усманов і Міхаіл Фрідман стверджують, що обмежувальні заходи «обмежують їхні права», пише The Wall Street Journal .

«Мільярдери подали окремі позови до Європейського суду загальної юрисдикції, це другий за значимістю суд ЄС. Вони просять скасувати санкції, стверджують, що їхні права було порушено, і заперечують зв'язок із Кремлем. Апеляції та підтверджуючі документи надходять із квітня. Суд не призначив слухань», - йдеться у матеріалі.

Так, Роман Абрамович посилається на португальське громадянство, стверджуючи, що йдеться нібито про обмеження прав громадянина країни-члена ЄС.

Він вимагає від Європейської Ради виплатити понад 1 мільйон доларів у благодійний фонд, створений для отримання доходів від продажу футбольного клубу «Челсі». Абрамович володів лондонським клубом майже 20 років, і був змушений позбутися активу під тиском санкцій. Клуб купив співвласник «Лос-Анджелес Доджерс» Тодд Боелі за $5,3 млрд.

Крім того, Абрамович найняв адвокатів у США , щоб оскаржити ордер на арешт двох своїх літаків, якими олігарх літав до Росії. Адвокати Абрамовича не відповіли на прохання про коментар.

Власники «Альфа-банку» Пьотр Авен і Міхаіл Фрідман намагаються довести в суді, що їхній бізнес не «забезпечує суттєвого джерела доходу для уряду Російської Федерації», що стало підставою для введення санкцій.

Металургійний магнат Алішер Усманов та його сестра Гульбахор Ісмаїлова намагаються довести, що не підтримували війну Росії проти України, і вимагають виплатити їм $20 тисяч для покриття витрат.

«Усманов попросив прискорити процес, заявивши, що фінансові наслідки санкцій призвели до зриву кількох угод. За його словами, санкції загрожують банкрутством трьом його компаніям, що торкнеться співробітників та їхніх родин», - йдеться у матеріалі.

Минулого місяця суд відмовив Усманову у задоволенні клопотання.