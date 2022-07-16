На захопленій Запорізькій АЕС розміщують ракетні комплекси – глава «Енергоатому»

Загарбники розміщують на захопленій Запорізькій атомній електростанції, яка розташована в Енергодарі, ракетні комплекси. Таку заяву, яка доповнює попередні дані від ОВА, зробив глава «Енергоатому» Петро Котін в ефірі телемарафону.

Чиновник уточнив, що йдеться також і продовження базування на території ядерного об’єкту вибухівки, військової техніки, зокрема танків та бронемашин, та близько пів тисячі особового складу російської армії.

Окупанти також переміщають на територію ЗАЕС ракетні комплекси, наразі вже можна говорити про обстріли з цих комплексів іншого боку Дніпра — а саме Нікополя.

«Енергоатом» намагається отримати «більш впевнену реакцію» МАГАТЕ (Міжнародне агентство з атомної енергії).

«Ми з МЗС направляємо туди ноти. Вони публікують інформацію на своєму сайті про те, що відбувається. Але дій, направлених на те, щоб зробити заяву про потребу звільнення території ЗАЕС, вони не роблять [...] Вони грають у якісь політичні ігри і фактично лавірують між Україною та росією у цьому питанні», — сказав він.

Нагадаємо, напередодні в облвійськадміністрації повідомили, про розміщення на території станції озброєнь та про "постійний терор та порушення прав працівників станції".