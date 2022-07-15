В ОП прокоментували удар росіян по університетах Миколаєва: "Методика боягузів"
Її у Зеленського пояснюють тим, що окупанти не можуть перемогти ЗСУ на полі бою, інформує
Голова офісу президента Андрій Єрмак на тлі останнього ракетного удару Росії по Миколаєву закликав партнерів поставляти Україні більше зброї, посилити санкції та визнати РФ країною-терористом. Про це він написав у дописі на своїй
"Росія вдарила ракетами по двох найбільших університетах Миколаєва. Ця країна обрала методику терору проти цивільних, бо не може перемогти ЗСУ на полі бою. Це методика боягузів та злочинців. Росія - це країна-вбивця, держава-терорист", - написав Єрмак.
Він впевнений, що РФ відповість за всі злочини проти українського народу.
"Більше зброї + потужніші санкції + визнання Росії країною-спонсором тероризму = швидша перемога над загрозою для всіх демократичних країн", - підкреслив Єрмак.