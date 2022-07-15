В ОП прокоментували удар росіян по університетах Миколаєва: "Методика боягузів"

Голова офісу президента Андрій Єрмак на тлі останнього ракетного удару Росії по Миколаєву закликав партнерів поставляти Україні більше зброї, посилити санкції та визнати РФ країною-терористом. Про це він написав у дописі на своїй сторінці в Телеграм .

"Росія вдарила ракетами по двох найбільших університетах Миколаєва. Ця країна обрала методику терору проти цивільних, бо не може перемогти ЗСУ на полі бою. Це методика боягузів та злочинців. Росія - це країна-вбивця, держава-терорист", - написав Єрмак.

Він впевнений, що РФ відповість за всі злочини проти українського народу.

"Більше зброї + потужніші санкції + визнання Росії країною-спонсором тероризму = швидша перемога над загрозою для всіх демократичних країн", - підкреслив Єрмак.