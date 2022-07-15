У лікарнях Вінниччини перебуває понад 80 постраждалих внаслідок удару

Люди, оговтавшись після шоку, продовжують звертатись у медзаклади, інформує ZN.ua.

У лікарнях Вінниччини перебуває понад 80 постраждалих внаслідок удару
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У лікарнях Вінниччини станом на 11:00 15 липня перебуває 82 поранених внаслідок російського ракетного удару по центру міста напередодні. Серед них – чотири дитини, повідомила Вінницька міська рада

За попередньою інформацією за медичною допомогою в заклади охорони здоров’я звернулось 183 людини. Більшість постраждалих отримали амбулаторну медичну допомогу. Тим не менше у лікарні міста продовжують звертатись постраждалі.

«Лікарі роблять все можливе аби врятувати кожне життя. Також у лікарнях працюють психологи, адже дуже важливо надати людям допомогу і в цьому напрямку», – заявивдиректор департаменту охорони здоров’я міської ради Олександр Шиш.


Ірина Знась, ZN.ua





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