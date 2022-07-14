"Покарання єгипетські" зійшли на рф: після потопу та навали сарани росію наздогнала нова напасть, фото

"Покарання єгипетські" зійшли на рф: після потопу та навали сарани росію наздогнала нова напасть, фото

Божа кара та натяки росіянам на їхні злочини, не інакше.

У Приморсько-Охтарському районі Краснодарського краю – навала сарани. Тим часом Якутія впевнено занурюється під воду. А Чорне море біля берегів Анапи забарвилося червоним кольором через водорості. Божа кара та натяки росіянам, не інакше.

Про це повідомляється у багатьох телеграм-каналах, які публікують кадри.

Сьогодні стало відомо, що Чорне море біля берегів Анапи забарвилося червоним кольором через водорості. Звичайно, можна списати на логічні природні процеси у воді. Але - росіянам навіть море підказує, що вони вже купаються в крові безневинно вбитих українців і ніколи від цього не відмиються.

Також відомо, що Якутія впевнено занурюється під воду. Через масштабні паводки триває підтоплення її населених пунктів. Новою жертвою стало місто Верхоянськ.

А що тим часом робить російська влада? Правильно замість подолання наслідків стихії вони відправляють бойових якутів вмирати в Україну, а ті не проти.

Крім того, кілька днів тому у Приморсько-Охтарському районі Краснодарського краю росії побачили нашестя сарани. У місцевій адміністрації кажуть, що через сприятливі умови кількість комах збільшуватиметься.


Александра Павленко, politeka.net





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