Євросоюз не визнаватиме паспорти, які Росія буде роздавати українцям — Боррель

ЄС засудив указ глави Кремля Владіміра Путіна про спрощений порядок надання російського громадянства для всіх українців. У ЄС не визнаватимуть російські паспорти, видані громадянам України. Про це повідомив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.

«Нове російське законодавство, яке зараз спрощує процедуру отримання громадянства Російської Федерації для всіх українців, є ще одним грубим порушенням суверенітету України, пов’язаним із незаконною війною Росії», - написав Боррель у твіттер.

Глава європейської дипломатії наголосив, що ЄС не визнає ці паспорти та нагадав про те, що Євросоюз рішуче засуджує укази президента РФ від 25 та 30 травня, які спрощують процес надання російського громадянства та видачі російських паспортів громадянам України з Херсонської та Запорізької областей, які тимчасово перебувають під окупацією російських військ.