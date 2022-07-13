ООН допоможе розслідувати сексуальні злочини російських окупантів
В Україну приїде група експертів.
В ООН готові організувати групу постійних експертів для допомоги у розслідуванні злочинів сексуального насильства в Україні. Про це повідомили у
За словами генпрокурора Ірини Венедіктової, російські війська в Україні використовують зґвалтування як зброю війни Прокурори документують та разом з іншими правоохоронними органами розслідують військові злочини у Донецькій, Запорізькій, Київській, Луганській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.
Офіс Генпрокурора у співпраці з командою Генерального секретаря ООН із сексуального насильства в умовах конфліктів розробляє Стратегію щодо всебічного захисту жертв сексуального насильства у контексті збройного конфлікту. Вона спрямована на забезпечення їхньої реабілітації, запобігання повторній віктимізації та створення ефективного механізму реагування на кожен випадок.
Раніше повідомлялося, що ООН зафіксувала в Україні вже 124 випадки сексуального насильства і це лише «верхівка айсберга».