ООН допоможе розслідувати сексуальні злочини російських окупантів

В ООН готові організувати групу постійних експертів для допомоги у розслідуванні злочинів сексуального насильства в Україні. Про це повідомили у прес-центрі Офісу генпрокурора після зустрічі в Гаазі зі спеціальною представницею Генерального секретаря ООН із сексуального насильства в умовах конфліктів Прамілою Паттен.

За словами генпрокурора Ірини Венедіктової, російські війська в Україні використовують зґвалтування як зброю війни Прокурори документують та разом з іншими правоохоронними органами розслідують військові злочини у Донецькій, Запорізькій, Київській, Луганській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.

Офіс Генпрокурора у співпраці з командою Генерального секретаря ООН із сексуального насильства в умовах конфліктів розробляє Стратегію щодо всебічного захисту жертв сексуального насильства у контексті збройного конфлікту. Вона спрямована на забезпечення їхньої реабілітації, запобігання повторній віктимізації та створення ефективного механізму реагування на кожен випадок.