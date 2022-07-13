Австралійський генерал: HIMARS змінять ситуацію на фронті, але не принесуть Україні перемогу у війні

Експерт пояснив, що американські РСЗВ - не «чудо-зброя», і не варто очікувати від них результату за межами їхнього призначення, інформує ZN.ua.

Австралійський генерал: HIMARS змінять ситуацію на фронті, але не принесуть Україні перемогу у війні
© The Denver Post

Впродовж останніх кількох днів тривали обговорення того, як системи HIMARS впливають на хід війни, яку Росія розв’язала проти України. І ця американська зброя справді чудова. Але варто розуміти можливості і призначення цих систем, щоб їхній очікуваний вплив не був перебільшений.

Про це на своїй сторінці в Twitter написав австралійський генерал у відставці Мік Раян. HIMARS - це легша і зручніша для розгортання версія старої пускової установки на гусеничній основі, яка запускає ті ж ракети. Завдяки своїй мобільності ця система може здійснити постріл і потім швидко поїхати. Це підвищує «живучість» платформи в часи, коли період між виявленням і знищенням вогневої позиції став дуже коротким.

Завдяки своїй далекобійності й точності HIMARS - це саме та зброя, яка була створена для атак по цілях глибоко в тилу ворога. Її використовують для знищення критично важливих комунікаційних вузлів, командних центрів, повітряних баз і важливих логістичних об’єктів. Очевидно, що впродовж останніх кількох днів Україна використала ці установки для знищення більше десятка ключових російських складів, на яких зберігалися здебільшого артилерійські боєприпаси. Раян зауважує, що на Донбасі Росія втягнула Україну в битву на виснаження. Але тепер українська сторона отримала можливість вирватися з такої війни, повернувшись до асиметричних тактик, які вона успішно використовувала на початку російського вторгнення.


Лесь Димань, ZN.ua





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