У Луганську вибухи: горить склад боєприпасів окупантів

Українські захисники успішно громлять склади боєприпасів ворога. У ніч на середу, 13 липня, в окупованому Луганську пролунало кілька вибухів, на російському складі боєприпасів виникла пожежа.

Про це повідомляється у соцмережах, інформує Апостроф .

Окупанти та їхні пропагандистські ЗМІ поспішили заявити, що над містом система ППО нібито збила ракету Точка-У.

Як повідомляв "Апостроф", 12 липня українські захисники завдали удару по штабу та техніці російських окупантів у місті Кадіївка (минулого - Стаханов) Луганської області.