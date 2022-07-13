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2022-07-13
У Луганську вибухи: горить склад боєприпасів окупантів
Українські захисники успішно громлять склади боєприпасів ворога. У ніч на середу, 13 липня, в окупованому Луганську пролунало кілька вибухів, на російському складі боєприпасів виникла пожежа.
Про це повідомляється у соцмережах, інформує
Окупанти та їхні пропагандистські ЗМІ поспішили заявити, що над містом система ППО нібито збила ракету Точка-У.
Як повідомляв "Апостроф", 12 липня українські захисники завдали удару по штабу та техніці російських окупантів у місті Кадіївка (минулого - Стаханов) Луганської області.
Крім того, в окупованих російськими військами Алчевську та Шахтарську 10 липня горіли склади, на яких ЗС РФ зберігали боєприпаси.
Олена Руденко, Апостроф