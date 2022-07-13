У Луганську вибухи: горить склад боєприпасів окупантів

Українські захисники успішно громлять склади боєприпасів ворога. У ніч на середу, 13 липня, в окупованому Луганську пролунало кілька вибухів, на російському складі боєприпасів виникла пожежа.

Про це повідомляється у соцмережах, інформує Апостроф.

Окупанти та їхні пропагандистські ЗМІ поспішили заявити, що над містом система ППО нібито збила ракету Точка-У.


Як повідомляв "Апостроф", 12 липня українські захисники завдали удару по штабу та техніці російських окупантів у місті Кадіївка (минулого - Стаханов) Луганської області.

Крім того, в окупованих російськими військами Алчевську та Шахтарську 10 липня горіли склади, на яких ЗС РФ зберігали боєприпаси.


Олена Руденко, Апостроф





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