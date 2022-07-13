Війну Росії в Україні підтримують 57% росіян — дані закритого опитування

Найагресивніші — люди віком 60 і більше років, молодь "СВО" не підтримує, інформує ZN.ua.

Війну Росії в Україні підтримують 57% росіян — дані закритого опитування
© Фото из открытых источников

Наприкінці червня на замовлення адміністрації президента Росії Всеросійський центр вивчення громадської думки (ВЦВГД) провів закрите опитування росіян про їх ставлення до війни з Україною. Про це повідомляє російське видання «Медуза», яке в РФ визнане іноземним агентом і заблоковане для вільного доступу в мережі Інтернет.

Війну Росії в Україні, яку керівництво федерації-агресора публічно називає «спецоперацією», підтримують 57% опитаних. Саме стільки людей, за даними джерел видання, погоджуються з тим, що «спецоперацію» потрібно продовжувати.

Думку, що війну слід зупинити негайно, поділяють 30% респондентів. Решта 13% опитаних вагалися з відповіддю.

Найбільш войовничими, за даними опитування, є росіяни старшого віку —72% респондентів старше 60 років. А от серед громадян віком від 18 до 24 років таких лише 19%.

Видання також зазначає, що опитування показало вищу підтримку бойових дій в Україні у жителів міст-мільйонників (крім Москви та Санкт-Петербурга) — 62%. У Москві та Пітері кількість прихильників агресії складає 48%, натомість 40% виступили проти.

Активні глядачі російського телебачення так само активно підтримують «СВО» — 68% за і лише 22% проти. Водночас, більшість людей, які отримують інформацію переважно з інтернету та соцмереж (47%) виступають за припинення воєнних дій, а 35% — за їх продовження.

Джерела «Медузи» в адміністрації президента РФ підтвердили наявність такого опитування та наведені цифри.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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