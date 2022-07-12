Художник спростував міф кремля про схожість української та російської мов: знадобилося лише три слова

Саме твердження, що українська дуже схожа на російську – дуже спірне.

"Українську мову походить від російської", "українську можна не вчити, і так все зрозуміло" – ці та інші висловлювання про українську мову часто можна почути в російському мас-медійному просторі та в приватних розмовах. Український художник Ярослав Солоп спростував цей найпоширеніший кремлівський міф.

Для цього художнику знадобилося лише три слова, щоб усі наочно побачили різницю. Зокрема, Ярослав Солоп на червоному тлі написав дві фрази різними мовами – "очень похожий язык" та "дуже схожа мова".

Таким чином, художник наочно показав, що жодне з написаних слів однаковою за змістом фрази навіть віддалено не перегукується між собою, а отже – українська та російська не схожі.

Варто зазначити, що лексика сучасної української мови близька до низки східноєвропейських мов. У російській – "красный", в українській, білоруській, польській, чеській та словацькій – "червоний". У російській "работа", в інших мовах це слово звучить як "праця".

Але й саме твердження, що українська дуже схожа на російську – теж спірне. Різниця в лексичному складі між українською та російською – 38%. Між французькою та португальською вона приблизно така сама – 39%. Але ніхто навіть не думає сумніватися у самостійності португальської.

