Художник спростував міф кремля про схожість української та російської мов: знадобилося лише три слова

Україна, прапор України

Саме твердження, що українська дуже схожа на російську – дуже спірне.

"Українську мову походить від російської", "українську можна не вчити, і так все зрозуміло" – ці та інші висловлювання про українську мову часто можна почути в російському мас-медійному просторі та в приватних розмовах. Український художник Ярослав Солоп спростував цей найпоширеніший кремлівський міф.

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Для цього художнику знадобилося лише три слова, щоб усі наочно побачили різницю. Зокрема, Ярослав Солоп на червоному тлі написав дві фрази різними мовами – "очень похожий язык" та "дуже схожа мова".

Таким чином, художник наочно показав, що жодне з написаних слів однаковою за змістом фрази навіть віддалено не перегукується між собою, а отже – українська та російська не схожі.

Варто зазначити, що лексика сучасної української мови близька до низки східноєвропейських мов. У російській – "красный", в українській, білоруській, польській, чеській та словацькій – "червоний". У російській "работа", в інших мовах це слово звучить як "праця".

Але й саме твердження, що українська дуже схожа на російську – теж спірне. Різниця в лексичному складі між українською та російською – 38%. Між французькою та португальською вона приблизно така сама – 39%. Але ніхто навіть не думає сумніватися у самостійності португальської.


Александра Павленко, politeka.net





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