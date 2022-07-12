Іспанія готова передати Україні танки Leopard 2A4 і бронетранспортери М113 – ЗМІ

Наразі опрацьовується процедура надання техніки.

Іспанія готова передати Україні танки Leopard 2A4 і бронетранспортери М113 – ЗМІ
Фото ілюстративне
© Wikimedia commons

Міністерство оборони Іспанії готове до початку переговорів щодо надання Україні десяти танків Leopard 2A4 і 20 бронетранспортерів M113. Про це повідомляє Infodefensa із посиланням на власні джерела, інформує ZN.ua.

За інформацією порталу, зараз країна розглядає можливості передачі техніки, що перебуває на зберіганні її армії, нашій державі, врахувавши численні запити української влади щодо допомоги в протистоянні вторгненню РФ.

Якщо рішення про перехід танків і БТР у власність України ухвалять, то наш уряд повинен буде профінансувати їх оновлення й модернізацію в Іспанії за кошти Європейського фонду миру ЄС. Цей процес потребуватиме укладення контрактів з іспанськими компаніями.

На завершальному етапі озброєння буде переміщено в Україну для використання в зоні бойових дій.


Максим Царук, ZN.ua





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