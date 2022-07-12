Іспанія готова передати Україні танки Leopard 2A4 і бронетранспортери М113 – ЗМІ

Міністерство оборони Іспанії готове до початку переговорів щодо надання Україні десяти танків Leopard 2A4 і 20 бронетранспортерів M113. Про це повідомляє Infodefensa із посиланням на власні джерела, інформує ZN.ua .

За інформацією порталу, зараз країна розглядає можливості передачі техніки, що перебуває на зберіганні її армії, нашій державі, врахувавши численні запити української влади щодо допомоги в протистоянні вторгненню РФ .

Якщо рішення про перехід танків і БТР у власність України ухвалять, то наш уряд повинен буде профінансувати їх оновлення й модернізацію в Іспанії за кошти Європейського фонду миру ЄС. Цей процес потребуватиме укладення контрактів з іспанськими компаніями.

На завершальному етапі озброєння буде переміщено в Україну для використання в зоні бойових дій.