"Більше у світі ніхто не купить": у росії паніка через марність їхньої ЗРК проти нової зброї українців

С-300 РоSSийское ПВО для Ирана

Українці за допомогю американської зброї знищують міфи про військову потужність рф.

Про це заявив Голова Українського центру безпеки та співпраці, військовий експерт Сергій Кузан.

"Виявилося, що HIMARS можуть діставати до російських комплексів С-300, С-400, які і були призначені для того, щоб збивати американську ракету.

І сьогодні в росії дійсно паніка. Звучать абсурдні вимоги, про те, щоб терміново розробити протидію ракеті HIMARS. Очевидно, що такі розробки тривають роками і сьогодні американська зброя показала високий клас і перемогла усі ті хвалебні реляції, які росіяни застосовували на адресу своїх С-300, С-400. І під цією маркою продавали навіть по світу.

РСЗВ HIMARS M142

Думаю, більше в світі ніхто не купить російські ПРК. А ті, хто купив, дуже про це пожалкують. Тобто фактично сьогодні Україна на полі бою нищить військову спроможність рф. І знищує всю цю легенду на наших очах. Ми є свідками історії", - каже Сергій Кузан.


Алексей Ионов, politeka.net





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