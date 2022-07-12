"Більше у світі ніхто не купить": у росії паніка через марність їхньої ЗРК проти нової зброї українців
Українці за допомогю американської зброї знищують міфи про військову потужність рф.
"Виявилося, що HIMARS можуть діставати до російських комплексів С-300, С-400, які і були призначені для того, щоб збивати американську ракету.
І сьогодні в росії дійсно паніка. Звучать абсурдні вимоги, про те, щоб терміново розробити протидію ракеті HIMARS. Очевидно, що такі розробки тривають роками і сьогодні американська зброя показала високий клас і перемогла усі ті хвалебні реляції, які росіяни застосовували на адресу своїх С-300, С-400. І під цією маркою продавали навіть по світу.
Думаю, більше в світі ніхто не купить російські ПРК. А ті, хто купив, дуже про це пожалкують. Тобто фактично сьогодні Україна на полі бою нищить військову спроможність рф. І знищує всю цю легенду на наших очах. Ми є свідками історії", - каже Сергій Кузан.