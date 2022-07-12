У Нью-Йорку громадян готують до ядерного удару

Там розповіли про п'ять основних правил.

Департаментом з надзвичайних ситуацій Нью-Йорка опублікував відеоінструкцію, яка повинна пояснити мешканцям міста алгоритм, за яким потрібно діяти в випадку ядерного удару. Знайти ролик можна на сторінці департаменту в YouTube, інформує ZN.ua.

Найважливіші правила:

  • сховатися в приміщенні (бажано в підвалі),
  • триматися якомога далі від вікон,
  • спробувати знайти джерело інформації про те, що відбувається,
  • люди, які під час удару були на вулиці, повинні негайно змити з себе радіоактивний пил,
  • у випадку удару не можна виходити з будинків без дозволу влади.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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