У Нью-Йорку громадян готують до ядерного удару

Департаментом з надзвичайних ситуацій Нью-Йорка опублікував відеоінструкцію, яка повинна пояснити мешканцям міста алгоритм, за яким потрібно діяти в випадку ядерного удару. Знайти ролик можна на сторінці департаменту в YouTube , інформує ZN.ua .

Найважливіші правила: