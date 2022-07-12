Кожен третій рубль – на війну: скільки РФ витрачає на агресію проти України

Більша частина грошей, які Росія заробляє від продажу енергоносіїв, іде на війну: утримання армії і нацгвардії, виплати пораненим і родичам убитих, закупівлю та ремонт озброєнь, йдеться у розслідуванні « Нової газети ».

«Сукупно за півроку додаткові доходи (Росії – ред.) перевищили 3,3 трлн рублів. Майже стільки ж, скільки країна витрачає на утримання армії, нацгвардії і таємні витрати», - йдеться у матеріалі.

Загалом війна коштує Росії недешево. Кожен третій рубль із федерального бюджету йде на діяльність Міноборони, Росгвардії або таємні витрати, куди включаються закупівля озброєнь та робота спецслужб.

За півроку ці витрати перевищили 3,6 трлн рублів, що на 1 трлн більше, ніж за аналогічний період минулого року. За рік видатки на армію, Росгвардію та закупівлю зброї можуть скласти щонайменше 8,2 трлн рублів.

У нинішньому бюджеті «військові» статті вже збільшено на 2,2 трлн. Найсильніше зросли витрати на закупівлю та ремонт озброєнь, а також «дослідження».

Тільки за статтею «закупівля озброєнь та спецтехніки» було витрачено понад трильйон рублів. Це майже на 440 млрд більше, ніж у першому півріччі минулого року.

Гроші йдуть на капремонт і модернізацію техніки. Дозволити собі закупівлю нової агресор не може, вважає військовий експерт Павло Лузін, – її виробляється вкрай мало. Зазвичай російська армія просто знімає зі зберігання радянську техніку та модернізує її.

«Навіть якщо запровадити на заводах три зміни, ніхто їх не забезпечить ні матеріалами, ні робочими руками, ні обладнанням, ні комплектуючими», - каже Лузін.

За нинішніх втрат техніки Росії потрібно від трьох до десяти років, щоб відновити ту кількість ракет, авіації і бронетехніки, які вона мала на момент вторгнення. А санкції Заходу можуть зробити втрати сучасної техніки непоправними у принципі.

На виплати компенсацій родичам загиблих і пораненим силовикам російський уряд виділив 113 млрд рублів. 300 млн рублів виплатили медикам, волонтерам, рятувальникам, а також їхнім родичам.

Офіційні виплати за каліцтво призовникам задекларовані на рівні до 4,5 млн рублів, контрактникам – до 6 млн. Сім'ї загиблих можуть отримати виплати до 9,5 млн рублів. Страховка за каліцтво чи загибель - ще 3 млн рублів. Разом – 12,5 млн рублів за життя загарбника.

З березня до квітня резерви для виплат військовослужбовцям постійно зростали, хоча Міноборони РФ рапортувало, що втрат у російської армії нібито немає. Ситуація змінилася під час боїв на Донбасі та наступу на Луганщині – швидкість виділення коштів помітно знизилася.

«Росгвардії востаннє збільшували ліміти 27 квітня до 8,3 млрд рублів. МВС один раз виділили 414 млн рублів. Найбільше коштів для виплати компенсацій отримало Міноборони. Це 104 млрд рублів. Гроші перераховуються із резервного фонду уряду, він активно наповнюється за рахунок нафтогазових доходів», - йдеться у матеріалі.

Найбільше компенсацій перераховано до Ростовської області та Забайкальського краю. У цих регіонах базуються 8-а гвардійська загальновійськова армія та 29-а загальновійськова армія. Південний і Західний військові округи є найбільш боєздатними у Росії. У Ростові також розташовується штаб ПВО Збройних сил РФ .

«За приблизними підрахунками, ці виплати можуть бути нараховані за загибель 4-7 тисяч осіб та поранення 7-12 тисяч. Тобто безповоротні втрати армії становлять щонайменше 15-17 тисяч бійців. Це 10-11% від початкового угруповання військ», - наголошується у дослідженні.

Однак виплати отримують далеко не всі військові та їхні родичі. Адвокат та правозахисник Максим Гребенюк говорить про сотні звернень через відмову у виплатах. Процедуру сильно бюрократизували, без тіла компенсації не виплачують, а забирати своїх загиблих з України Росія не поспішає.

Від початку вторгнення найбільше у відсотковому співвідношенні зросли видатки Федеральної служби охорони. Її витрати в першому півріччі зросли в 1,5 рази – до 1,9 млрд. рублів.

Громадські витрати Міноборони та Росгвардії зросли на 25-30%. Однак до половини їхнього бюджету складають таємні витрати, і вони збільшились на 70%. Сукупно порівняно з минулим роком відомствам додали понад 1 трлн рублів.

Така сама картина у МНС. Відкрита частка бюджету МНС зросла на 20%. А таємні витрати за статтею «Громадянська оборона» – майже у 1,5 раза. Загалом витрати МНС зросли до 128 млрд за півріччя. У ФСБ громадські витрати скоротилися, а таємні - зросли на 7 млрд рублів.

Витрати Федерального агентства у справах молоді (Росмолодь) за перше півріччя зросли з 3,5 до 30,7 млрд. Агентство вербує волонтерів для розбору завалів на тимчасово окупованих територіях України.

Ще 18,6 млрд рублів було виділено «Інституту розвитку інтернету» – на просування пропагандистського контенту щодо «зміцнення духовно-моральних цінностей».