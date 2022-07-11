В Україні хочуть запровадити обов’язковий іспит на знання української для отримання громадянства

Зеленський доручив Шмигалю опрацювати питання.

В Україні хочуть запровадити обов’язковий іспит на знання української для отримання громадянства
© migrate.com.ua

Президент України Володимир Зеленський доручив прем’єр-міністру Денису Шмигалю опрацювати питання запровадження в Україні обов’язкового іспиту на знання державної мови для отримання громадянства.

Закон «Про громадянство України» визначає володіння державною мовою або її розуміння в обсязі, достатньому для спілкування як одну з умов прийняття до громадянства.

«Особа, яка має намір набути громадянство України, зобов'язана засвідчити відповідний рівень володіння державною мовою. Вимоги до рівня володіння державною мовою, необхідного для набуття громадянства України, визначає Національна комісія зі стандартів державної мови. Складання іспиту здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України», - йдеться у відповіді президента на відповідну петицію.

Питання щодо запровадження обов'язкового іспиту для набуття громадянства України потребуватиме законодавчого урегулювання, наголошується у відповіді. З огляду на це, Зеленський звернувся до Шмигаля «з проханням комплексно опрацювати порушене в електронній петиції питання».


Ольга Чекіс, ZN.ua





Интересные новости
Загальна мобілізація: стало відомо, скільки ще українців призвуть найближчим часомЗагальна мобілізація: стало відомо, скільки ще українців призвуть найближчим часом
Росія відзвітувала про втричі більше збитих СУ-25, ніж Україна мала до війниРосія відзвітувала про втричі більше збитих СУ-25, ніж Україна мала до війни
Кулеба на зустрічі G20: «Поставити Росію на місце — глобальний виклик номер один»Кулеба на зустрічі G20: «Поставити Росію на місце — глобальний виклик номер один»
Боррель обговорив із главою МЗС Китаю війну РФ проти УкраїниБоррель обговорив із главою МЗС Китаю війну РФ проти України
Відпустка в Україні: деяких громадян можуть залишити без відпочинку до кінця війниВідпустка в Україні: деяких громадян можуть залишити без відпочинку до кінця війни
Блок рекламы


Похожие новости
Заспокойте свої "Хаймарси": яскраві фотожаби на удари по військових базах рашистів в УкраїніЗаспокойте свої "Хаймарси": яскраві фотожаби на удари по військових базах рашистів в Україні
Похоронки приходять по всій країні: журналісти підрахували втрати РФ та військові витрати на війну в УкраїніПохоронки приходять по всій країні: журналісти підрахували втрати РФ та військові витрати на війну в Україні
Зеленський вніс до Ради закон про особливий статус поляків в Україні – ДудаЗеленський вніс до Ради закон про особливий статус поляків в Україні – Дуда
The Sun: Джонсон може стати спеціальним представником в Україні після відставкиThe Sun: Джонсон може стати спеціальним представником в Україні після відставки
У США запропонували дозволити Україні завдавати ударів по військових об'єктах Росії та БілорусіУ США запропонували дозволити Україні завдавати ударів по військових об'єктах Росії та Білорусі
Депутат звинуватив уряд у брехні: в Україні профіцит газу власного видобутку для потреб населенняДепутат звинуватив уряд у брехні: в Україні профіцит газу власного видобутку для потреб населення
Лукашенку загрожує бунт, у Білорусі офіцери виступили проти війни в Україні: "Буде вигнана зі..."Лукашенку загрожує бунт, у Білорусі офіцери виступили проти війни в Україні: "Буде вигнана зі..."
Актуальна карта бойових дій в Україні на 11 липняАктуальна карта бойових дій в Україні на 11 липня
В російському полоні до 8000 українців, росіян в Україні "набагато менше" – правозахисницяВ російському полоні до 8000 українців, росіян в Україні "набагато менше" – правозахисниця
Мінус сто окупантів за добу: зведення Генштабу щодо втрат РФ на війні в УкраїніМінус сто окупантів за добу: зведення Генштабу щодо втрат РФ на війні в Україні
Последние новости
Подгружаем последние новости