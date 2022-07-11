В Україні хочуть запровадити обов’язковий іспит на знання української для отримання громадянства

Президент України Володимир Зеленський доручив прем’єр-міністру Денису Шмигалю опрацювати питання запровадження в Україні обов’язкового іспиту на знання державної мови для отримання громадянства.

Закон «Про громадянство України» визначає володіння державною мовою або її розуміння в обсязі, достатньому для спілкування як одну з умов прийняття до громадянства.

«Особа, яка має намір набути громадянство України, зобов'язана засвідчити відповідний рівень володіння державною мовою. Вимоги до рівня володіння державною мовою, необхідного для набуття громадянства України, визначає Національна комісія зі стандартів державної мови. Складання іспиту здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України», - йдеться у відповіді президента на відповідну петицію.

Питання щодо запровадження обов'язкового іспиту для набуття громадянства України потребуватиме законодавчого урегулювання, наголошується у відповіді. З огляду на це, Зеленський звернувся до Шмигаля «з проханням комплексно опрацювати порушене в електронній петиції питання».