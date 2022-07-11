"Хочу, щоб ми спокійно жили": семирічний Ілля віддав накопичені гроші бійцям ЗСУ, мріючи про перемогу

Хлопчик рік збирав ці гроші на комп'ютерну гру.

Семирічний спортсмен Ілля Шмігель із Луцька, який займається єдиноборствами, передав своєму тренеру-волонтеру свої заощадження на потреби ЗСУ. Про це йдеться у сюжеті "Суспільне Луцьк".

Хлопчик рік збирав ці гроші (колядував, заощаджував на кишенькових) на комп'ютерну гру. Але зрештою віддав усе, що мав – для захисників України, щоб наблизити бажану перемогу над російськими загарбниками.

Зокрема, Ілля передав гроші своєму тренеру Михайлу Савчуку, який у цьому ж спортивному клубі займається волонтерською діяльністю.

"Хочу, щоб просто закінчилася війна, щоб ми спокійно жили. У нас є котик і як починається повітряна тривога, він лякається сирен", – сказав Ілля.

Мама хлопчика Оксана Шмігель розповіла, що одного разу син запитав у неї, як він може допомогти українській армії, щоб війна швидше закінчилася.

"Я відповіла, що багато чим: намалювати малюнок для воїнів, заробити гроші, а потім їх задонатити комусь на допомогу. Він був безмірно щасливий, знаючи, що може якось торкнутися нашої перемоги, яка обов'язково буде", - розповіла мама молодого спортсмена.