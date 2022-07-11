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2022-07-11
На Харківщині підірвали "гауляйтера" міста з важливим транспортним вузлом
У неділю, 10 липня, у селищі міського типу Великі Бурлуки Харківської області підірвали "колаборанта-гауляйтера" Євгена Юнакова.
Про це повідомляють народний депутат України Олексій Гончаренко та речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук на своїх каналах у Telegram.
Смт. Великі Бурлуки є дуже важливим залізничним вузлом для російських окупантів. Місцевий колаборант Євген Юнаков підірвався у своєму авто в районі місцевої адміністрації. Додаткова інформація на даний момент ще уточнюється.
Фото: facebook.com/Евгений Юнаков
Катерина Глянько, Апостроф