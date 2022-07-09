Українські військові показали, як знищили танкову роту окупантів під час наступу — відео

Спільна бойова робота артилерійських та інженерних підрозділів Десантно-штурмових військ ЗСУ, інформує ZN.ua.

Українські військові показали, як знищили танкову роту окупантів під час наступу — відео
© скриншот видео

Українські військові знищили танкову роту російських загарбників під час наступу. Зокрема, знищено дев’ять ворожих танків, повідомляє Генштаб ЗСУ.

«Як у російських окупантів не стало танкової роти. На відео зафіксована спільна бойова робота артилерійських та інженерних підрозділів Десантно-штурмових військ ЗС України», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час наступу танкової роти військ РФ українські десантники знищили дев’ять ворожих танків.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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