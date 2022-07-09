Новостей.COM ⇒
2022-07-09
Українські військові показали, як знищили танкову роту окупантів під час наступу — відео
Спільна бойова робота артилерійських та інженерних підрозділів Десантно-штурмових військ ЗСУ, інформує
© скриншот видео
Українські військові знищили танкову роту російських загарбників під час наступу. Зокрема, знищено дев’ять ворожих танків,
«Як у російських окупантів не стало танкової роти. На відео зафіксована спільна бойова робота артилерійських та інженерних підрозділів Десантно-штурмових військ ЗС України», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що під час наступу танкової роти військ РФ українські десантники знищили дев’ять ворожих танків.
Анастасія Гурін, ZN.ua