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2022-07-07
Українські військові за тиждень знищили 16 ворожих казарм, баз та складів із боєприпасами
ЗСУ також завдали удару по російських загарбниках на півдні, інформує
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Збройні сили України за останній тиждень знищили 16 військових складів та казарм окупантів, інформує Управління стратегічних комунікацій ЗСУ в
Українські захисники знищили склади з боєприпасами у Перевальську, Попасній, Кадіївці, Ясинуватій, Сніжному, Маківці, Донецьку; Чорнобаївці, Великому Бурлуку й Херсоні.
Збройні сили України у середу, 6 липня, завдали удару по логістичній базі російських військових у селищі Великий Бурлук Харківської області.
Українські військові також завдали удару по окупантам у Мелітополі та Новій Каховці.
Анна Конюченко, ZN.ua