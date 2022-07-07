Українські військові за тиждень знищили 16 ворожих казарм, баз та складів із боєприпасами

ЗСУ також завдали удару по російських загарбниках на півдні, інформує ZN.ua.

Українські військові за тиждень знищили 16 ворожих казарм, баз та складів із боєприпасами
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Збройні сили України за останній тиждень знищили 16 військових складів та казарм окупантів, інформує Управління стратегічних комунікацій ЗСУ в Telegram.

Українські захисники знищили склади з боєприпасами у Перевальську, Попасній, Кадіївці, Ясинуватій, Сніжному, Маківці, Донецьку; Чорнобаївці, Великому Бурлуку й Херсоні.

Збройні сили України у середу, 6 липня, завдали удару по логістичній базі російських військових у селищі Великий Бурлук Харківської області.

Українські військові також завдали удару по окупантам у Мелітополі та Новій Каховці.


Анна Конюченко, ZN.ua





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