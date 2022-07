Боррель обговорив із главою МЗС Китаю війну РФ проти України

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель провів переговори з міністром закордонних справ Китаю Ван І. Зокрема, під час зустрічі дипломати обговорили двосторонні відносини та війну РФ проти України. Про це Боррель повідомив у твіттер.

«Обговорили з главою МЗС Китаю Ван І відносини ЄС і Китаю», - написав Боррель.

Глава європейської дипломатії також додав, що «закликав Китай відігравати більш конструктивну роль у вирішенні війни Росії проти України». Також Боррель закликав до припинення дезінформації про причини та катастрофічні глобальні економічні наслідки вторгнення Росії.

Боррель та Ван І наразі перебувають на Балі, де проходить зустріч глав МЗС країн G20.