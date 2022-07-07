Боррель обговорив із главою МЗС Китаю війну РФ проти України

Боррель та Ван І наразі перебувають на Балі, де проходить зустріч глав МЗС G20, інформує ZN.ua.

Боррель обговорив із главою МЗС Китаю війну РФ проти України
© Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperaci?n/flickr

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель провів переговори з міністром закордонних справ Китаю Ван І. Зокрема, під час зустрічі дипломати обговорили двосторонні відносини та війну РФ проти України. Про це Боррель повідомив у твіттер.

«Обговорили з главою МЗС Китаю Ван І відносини ЄС і Китаю», - написав Боррель.

Глава європейської дипломатії також додав, що «закликав Китай відігравати більш конструктивну роль у вирішенні війни Росії проти України». Також Боррель закликав до припинення дезінформації про причини та катастрофічні глобальні економічні наслідки вторгнення Росії.

Боррель та Ван І наразі перебувають на Балі, де проходить зустріч глав МЗС країн G20.

Discussed w/ Chinese State Councillor/FM Wang Yi EU-China relations.

Called on China to play more constructive role in addressing Russia’s war against Ukraine and stopping disinformation on what are the causes and the disastrous global economic consequences of Russia's attack. pic.twitter.com/ORAQ1F5zx0

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) July 7, 2022


Анастасія Гурін, ZN.ua





Интересные новости
Литва оригінально відповіла на погрози Росії про захоплення за три дніЛитва оригінально відповіла на погрози Росії про захоплення за три дні
Ворог знову вдарив ракетою по Одещині та бомбардував Зміїний – ситуація від ОК “Південь”Ворог знову вдарив ракетою по Одещині та бомбардував Зміїний – ситуація від ОК “Південь”
У Бєлгороді загинула родина з України: "росія знищує наших людей і на своїй території"У Бєлгороді загинула родина з України: "росія знищує наших людей і на своїй території"
Військової допомоги для України все ще недостатньо — ДаніловВійськової допомоги для України все ще недостатньо — Данілов
Російську журналістку Марію Пономаренко, яка написала правду про Маріуполь, перевезли із СІЗО до психіатричної лікарніРосійську журналістку Марію Пономаренко, яка написала правду про Маріуполь, перевезли із СІЗО до психіатричної лікарні
Блок рекламы


Похожие новости
Політика Великої Британії стосовно України не зміниться після відставки Джонсона – ЗеленськийПолітика Великої Британії стосовно України не зміниться після відставки Джонсона – Зеленський
The Telegraph: В України є вагомі причини боятися падіння ДжонсонаThe Telegraph: В України є вагомі причини боятися падіння Джонсона
Керівництво "Укренергомашин" закликає владу підтримати стратегічне підприємство УкраїниКерівництво "Укренергомашин" закликає владу підтримати стратегічне підприємство України
Загальна мобілізація зачекає: кремль намагається підтримати війну спеціальними заходами, що вигадалиЗагальна мобілізація зачекає: кремль намагається підтримати війну спеціальними заходами, що вигадали
Джонсон хоче залишитися прем'єром до жовтня – консерватори протиДжонсон хоче залишитися прем'єром до жовтня – консерватори проти
Реакція на прапор України? Окупанти вдарили по Зміїному, є серйозні руйнуванняРеакція на прапор України? Окупанти вдарили по Зміїному, є серйозні руйнування
Экономічне шпигунство Китаю: глави ФБР та МІ-5 у спільній заяві попередили про загрозиЭкономічне шпигунство Китаю: глави ФБР та МІ-5 у спільній заяві попередили про загрози
Буряти несподівано почали прозрівати, навіщо їх послали до України: "Не хочу бути окупантом"Буряти несподівано почали прозрівати, навіщо їх послали до України: "Не хочу бути окупантом"
Польща отримала від Британії сучасну систему протиповітряної оборони Sky SabreПольща отримала від Британії сучасну систему протиповітряної оборони Sky Sabre
З репараціями від Росії на користь України багато складнощів, але є варіанти – TimesЗ репараціями від Росії на користь України багато складнощів, але є варіанти – Times
Последние новости
Подгружаем последние новости