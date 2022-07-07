Боррель обговорив із главою МЗС Китаю війну РФ проти України

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель провів переговори з міністром закордонних справ Китаю Ван І. Зокрема, під час зустрічі дипломати обговорили двосторонні відносини та війну РФ проти України. Про це Боррель повідомив у твіттер.
«Обговорили з главою МЗС Китаю Ван І відносини ЄС і Китаю», - написав Боррель.
Глава європейської дипломатії також додав, що «закликав Китай відігравати більш конструктивну роль у вирішенні війни Росії проти України». Також Боррель закликав до припинення дезінформації про причини та катастрофічні глобальні економічні наслідки вторгнення Росії.
Боррель та Ван І наразі перебувають на Балі, де проходить зустріч глав МЗС країн G20.
Discussed w/ Chinese State Councillor/FM Wang Yi EU-China relations.
Called on China to play more constructive role in addressing Russia’s war against Ukraine and stopping disinformation on what are the causes and the disastrous global economic consequences of Russia's attack. pic.twitter.com/ORAQ1F5zx0