Розпад території росії на північному заході може стати вельми ймовірним, - Ілля Пономарьов

Російський опозиційний політик Ілля Пономарьов розповів, коли Україна вступить до НАТО і чи направить росія свою агресію на Швецію та Фінляндію, які вже приєднуються до Альянсу.

Про це повідомляє онлайн-видання «Утро Февраля».

На думку політика, Україна цілком може стати членом НАТО, ЗСУ довели на полі бою свою боєздатність та обороноздатність. Проте, стверджує він, це питання вирішуватиметься вже після війни. Ілля Пономарьов пояснює, що оборонні союзи не приймають нових членів під час військових конфліктів, оскільки їхня мета – забезпечення безпеки, а не залучення країн до бойових дій. Тому, розмірковує він, Україна швидше вступить до ЄС, ніж до НАТО.

Також політик порушує тему вступу до НАТО Фінляндії та Швеції та зазначає, що на адресу останньої росія проводить досить регулярні провокації.

«Не випадково шведи вирішили все-таки вступити в НАТО, незважаючи на те, що ця країна традиційно зберігала свій нейтралітет і навіть під час Другої світової війни не брала участі у бойових діях», - наголошує Ілля Пономарьов.

Проте, розмірковує політик, реальнішою є перспектива того, що Лукашенка все-таки вмовлять вибудовувати Сувалкський коридор між Білоруссю та Калінінградською областю. Проте, наголошує він, проти Фінляндії та Швеції росія вже не має змоги розпочинати свої так звані спецоперації.

«Якщо все йде як іде – розпад території росії на північному заході може стати вельми ймовірним. І відповідно, Фінляндія може згадати, кому належав Виборг ще зовсім-зовсім недавно», - підсумовує Ілля Пономарьов.