На окупованому півдні зростає рух опору, про це свідчить серія замахів – CNN

Три спроби вбивства проросійських чиновників протягом останніх двох тижнів свідчать про зростання руху опору проти російської влади, яка окупувала частини півдня України, пише СNN.

Заступниця директора ЦРУ Евріл Гейнс заявила під час конференції у Вашингтоні в середу, що Кремль «зіткнувся зі зростанням партизанської активності на півдні України».

Серія замахів на півдні

Перший напад у Херсоні стався 16 червня, коли в білому позашляховику Audi Q7 від вибуху вибило вікна. Автомобіль отримав серйозні пошкодження, але ціль атаки вижила. За даними російських ЗМІ, призначений окупантами керівник пенітенціарної служби в окупованому Херсоні Євген Соболєв госпіталізований після нападу.

Менш ніж через тиждень, мішенню став другий проросійський чиновник у Херсоні. Цього разу атака вдалася. 24 червня був убитий проросійський чиновник Управління молоді та спорту Херсонської області Дмитро Савлученко. Радник голови Херсонської ОДА Сергій Хлань назвав Савлученка "зрадником" і заявив, що його підірвали в автомобілі. Хлань констатував: «Наші партизани мають ще одну перемогу».

Нагадаємо, раніше військові розкрили деталі окупації на Херсонщині з викраденням людей та підготовкою “референдуму”.