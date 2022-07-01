"Керівництво видає за "загублених": Резніков розкрив свіжі дані щодо втрат росіян

За час повномасштабного вторгнення українські захисники знешкодили вже понад сто тисяч російських солдатів.

Про це на зустрічі із групою німецьких депутатів розповів міністр оборони України Олексій Резніков. Глава українського Міноборони нагадав, що до 24 лютого росія вела в Україні гібридну війну, а зараз на території нашої країни ведуться інтенсивні бойові дії із застосуванням важкого озброєння та авіації.

Резніков визнав, що Росія має більше ресурсів, зазначивши, що саме тому Україні необхідне озброєння країн НАТО.

Резніков також розповів про те, що українські захисники продовжують ефективно відбивати атаки ворога. Число втрат та поранених російських військових уже перевищило 100 тисяч людей.

«Ворог втратив понад 30 000 своїх солдатів в Україні. Понад 90 000 росіян поранено. Дуже багато зниклих безвісти. російське керівництво багатьох окупантів видає як «втрачених», щоб не виплачувати грошові компенсації сім'ям», - розповів міністр оборони.

За його словами, наразі головними завданнями російських окупантів є вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, а також утримання та забезпечення сухопутного коридору з окупованим Кримом та блокування морських комунікацій України у Чорному морі.

«Ми захищаємо свої землі, боремося за свободу, захищаємо весь європейський континент. Давайте просто разом переможемо ворога», - звернувся Резніков до представників Бундестагу.