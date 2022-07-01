Залужний обговорив із генералом США стратегічні завдання Сил оборони України

Стратегія України залишається незмінною за належного забезпечення, інформує ZN.ua.

Залужний обговорив із генералом США стратегічні завдання Сил оборони України
© Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine (Валерій Залужний) / Facebook

Головнокомандувач Збройних Сил УкраїниВалерій Залужний під час телефонної розмови з головою об'єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі обговорив питання реалізації стратегічних завдань Сил оборони України, головним з яких є звільнення українських земель у межах міжнародно визнаних кордонів.

"Ми торкнулися питання реалізації стратегічних завдань Сил оборони України, головним з яких є звільнення українських земель у межах міжнародно визнаних кордонів. Важливою умовою успіху наших оборонних та контрнаступних дій є забезпечення відповідним матеріально-технічним ресурсом. Ми вдячні за надану та дуже розраховуємо на подальшу допомогу від партнерів", - написав Залужний.

За його словами, Міллі передав запевнення президента США Джозефа Байдена та міністра оборони США Ллойда Остіна, що США підтримуватимуть Україну стільки, скільки потрібно.

"Мій колега також зазначив, що пишається Збройними силами України та Українським народом, які викликають захоплення всіх людей світу, яким дорога свобода", - додав Залужний.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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