ОБСЄ згортає місію в Україні

Мандат місії закінчився у березні.

ОБСЄ згортає місію в Україні
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Термін дії мандату Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ закінчився 31 березня 2022 року. Через відсутність консенсусу щодо продовження роботи ОБСЄ здійснить негайні кроки для закриття Спеціальної моніторингової місії в Україні. Про це йдеться у заяві організації.

«Це непросте рішення. Ми вивчили всі можливі варіанти за допомогою політичного діалогу з державами-учасницями, щоб домогтися продовження мандату Спеціальної моніторингової місії, але позиція Російської Федерації не залишила нам іншого вибору, окрім як зробити кроки щодо закриття Місії», - сказав Голова ОБСЄ Збігнєв Рау.

При цьому він запевнив, що польське головування продовжить взаємодію із державами-учасницями для вивчення альтернатив майбутньої ролі ОБСЄ в Україні.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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