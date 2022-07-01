У Раді пояснили, чому Україна під час війни не зупинила транзит російського газу

Росія 24 лютого вчинила повномасштабний напад на Україну. Мільйони людей стали вимушеними переселенцями та біженцями. Незважаючи на масові воєнні злочини окупантів, наша країна продовжує транзит російського газу.

У Раді пояснили, чому Україна під час війни не зупинила транзит російського газу

Голова Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус пояснив, чому так відбувається. Депутат Верховної Ради зазначив, що Україна не може зупинити транзит російського газу без згоди Євросоюзу.

Наголошено, що транзит обмежиться або зупиниться, якщо європейські країни відмовляться від російського газу. Якщо ж ЄС вирішить, що це зараз не можна зробити, транспортування територією нашої країни продовжиться.

"Транзит російського газу до Європи, зокрема питання європейських країн, а з ними ми хочемо співпрацювати цивілізовано і прогнозовано", - пояснив Герус.

Народний обранець додав, що Україна чекає від Європи на рішення про обмеження закупівлі та використання газу із РФ.

Останні кілька років обсяги транзиту російського газу скоротилися вчетверо. Росія має відправляти до Європи через Україну 40 млрд. кубометрів газу. Минулого року цей показник був на рівні 124,2 млн кубометрів, а позаминулого - 156,7 млн кубометрів на добу. Нині - всього 41,6 млн кубометрів.

Нагадаємо, скільки для українців коштуватиме газ, вода та електрика з 1 липня.


Ловіцька Леся, Тудей





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