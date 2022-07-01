"Стають уразливішими": стало відомо, як російський флот постраждає від втрати Зміїного

Після того, як українські захисники вибили окупантів із острова Зміїний, російські кораблі опинилися у вразливій позиції.

Про це у зведенні за день розповів речник оперативного командування «Південь» Владислав Назаров.

Він зазначив, що поки Росія продовжує блокувати північно-західну частину Чорного моря, використовуючи для цього угруповання з двох ракетних і двох великих десантних кораблів. Однак тепер вони змушені триматися віддалено.

"Усвідомлюючи вразливість через відсутність протиповітряного захисту зі Зміїного", - пояснив Назаров.

Він також розповів, що безпосередньо перед втечею росіян зі Зміїного острова до нього підлітало кілька гелікоптерів. Один із них був збитий українськими захисниками.

Також наголошується, що поки острів Зміїний димить, на ньому лунають вибухи. Остаточні результати операції дорозвідуються.

Інформацію про те, що після звільнення Зміїного росія не зможе більше прикривати свої кораблі, підтвердила і керівник об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

"У глобальному військовому сенсі ті засоби ППО, які вони розмістили для захисту своїх кораблів у північно-західній частині Чорного моря, вже не працюватимуть. Тобто їхні кораблі стають більш уразливими. Для них це втрата позицій, втрата захисту, а також історичне володіння морем та небом, про що вони заявляли", - розповіла вона.