"Він отримує саме те, чого не хотів": Байден влучно осадив путіна

Президент США Джо Байден заявив, що російський диктатор путін намагався зруйнувати НАТО, але отримає те, чого не хотів.

Про це повідомляє CNN.

«Путін гадав, що зможе зруйнувати Трансатлантичний Альянс. Він намагався послабити нас. Він чекав, що наша рішучість звалиться. Але він отримує саме те, чого не хотів», - сказав Байден під час брифінгу у Мадриді.

Він наголосив, що країни-союзниці «згуртовані як ніколи», а з Фінляндією та Швецією Альянс стане сильнішим, ніж будь-коли був.

«Він хотів фінляндизації НАТО. Він досяг натоїзації Фінляндії», — сказав американський президент.