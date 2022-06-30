"Він отримує саме те, чого не хотів": Байден влучно осадив путіна

Джо Байден

Президент США Джо Байден заявив, що російський диктатор путін намагався зруйнувати НАТО, але отримає те, чого не хотів.

Про це повідомляє CNN.

«Путін гадав, що зможе зруйнувати Трансатлантичний Альянс. Він намагався послабити нас. Він чекав, що наша рішучість звалиться. Але він отримує саме те, чого не хотів», - сказав Байден під час брифінгу у Мадриді.

Він наголосив, що країни-союзниці «згуртовані як ніколи», а з Фінляндією та Швецією Альянс стане сильнішим, ніж будь-коли був.

Джо Байден

«Він хотів фінляндизації НАТО. Він досяг натоїзації Фінляндії», — сказав американський президент.

НАТО, саміт НАТО, Альянс


Алексей Ионов, politeka.net





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