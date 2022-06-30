Байден анонсував додаткову військову допомогу Україні на 800 млн доларів

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що найближчими днями його держава оголосить про виділення нового пакету оборонної допомоги Україні на суму 800 мільйонів доларів. Про це він сказав на пресконфренції в Мадриді

За словами лідера США , додаткова підтримка передбачає поставки нових сучасних систем протиповітряної оборони, додаткової артилерії та снарядів, контрбатарейних радарів, а також більше снарядів для реактивних систем залпового вогню HIMARS.

Байден також повідомив про виділення додаткових HIMARS від інших держав.

"Ми вже надали Україні системи HIMARS і більше систем надходить з інших країн також", – заявив він.

Крім цього, президент наголосив, що Сполучені Штати будуть підтримувати нашу державу до тих пір, поки це буде потрібно.

"Ми будемо підтримувати Україну та наших союзників, які допомагають Україні, стільки, скільки знадобиться, щоб переконатись, що Росія їх не переможе", – сказав Байден.