"Вивчають можливості": у Білорусі планують приховану мобілізацію, нові дані

У Брестській і Гомельській областях Білорусі, що межують з Україною, розглядають можливість провести приховану мобілізацію.

Про це, як пише Politeka.net, повідомляється в новому зведенні Генштабу ЗСУ.

"На Волинському та Поліському напрямках підрозділи Збройних сил республіки продовжують перебувати в прикордонних районах Брестської та Гомельської областей. За наявною інформацією, військовими комісаріатами зазначених областей вивчаються можливості проведення прихованої мобілізації населення", - йдеться в повідомленні.

Додамо, раніше, 29 червня, моніторингова група «Беларускі Гаюн» повідомила, що в Гомельському районі було помічено рух колони БМП-2 ЗС РБ. За попередньою інформацією, в колоні пересувалося 5 одиниць бойових машин піхоти (БМП), а також військова вантажівка.

Інформацію про відправку боєприпасів з Білорусі в рф опублікувала і моніторингова група " Беларускі Гаюн ".

Так "БГ" з посиланням на співтовариство залізничників Білорусі повідомляло, що в Білорусі почалося навантаження боєприпасів в 100 критих вагонів під перевезення вибухових матеріалів (1-й клас небезпеки).