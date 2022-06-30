"Вивчають можливості": у Білорусі планують приховану мобілізацію, нові дані

Білорусь, армія, військові

У Брестській і Гомельській областях Білорусі, що межують з Україною, розглядають можливість провести приховану мобілізацію.

Про це, як пише Politeka.net, повідомляється в новому зведенні Генштабу ЗСУ.

"На Волинському та Поліському напрямках підрозділи Збройних сил республіки продовжують перебувати в прикордонних районах Брестської та Гомельської областей. За наявною інформацією, військовими комісаріатами зазначених областей вивчаються можливості проведення прихованої мобілізації населення", - йдеться в повідомленні.

Білорусь, армія, військові

Додамо, раніше, 29 червня, моніторингова група «Беларускі Гаюн» повідомила, що в Гомельському районі було помічено рух колони БМП-2 ЗС РБ. За попередньою інформацією, в колоні пересувалося 5 одиниць бойових машин піхоти (БМП), а також військова вантажівка.

Інформацію про відправку боєприпасів з Білорусі в рф опублікувала і моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Лукашенко, Білорусь, армія

Так "БГ" з посиланням на співтовариство залізничників Білорусі повідомляло, що в Білорусі почалося навантаження боєприпасів в 100 критих вагонів під перевезення вибухових матеріалів (1-й клас небезпеки).


Катерина Петренко, politeka.net





Интересные новости
ЗСУ розвивають наступ на Херсон: ворог біжить із передовоїЗСУ розвивають наступ на Херсон: ворог біжить із передової
Загальна мобілізація: призов на військову службу людей з інвалідністю буде узаконеноЗагальна мобілізація: призов на військову службу людей з інвалідністю буде узаконено
У Держдумі пригрозили бомбардуваннями новій країні через Калінінград і це не Литва: "Першим удар буде по..."У Держдумі пригрозили бомбардуваннями новій країні через Калінінград і це не Литва: "Першим удар буде по..."
"Не треба розраховувати на швидку перемогу": Бабченко пояснив, коли Україна почне звільняти міста"Не треба розраховувати на швидку перемогу": Бабченко пояснив, коли Україна почне звільняти міста
Окупанти посилюють угруповання, готуючись до наступної атаки: яке місто опинилося в небезпеціОкупанти посилюють угруповання, готуючись до наступної атаки: яке місто опинилося в небезпеці
Блок рекламы


Похожие новости
"Почали просити у Білорусі": у МВС розповіли, скільки ще росія зможе "закидати" Україну ракетами"Почали просити у Білорусі": у МВС розповіли, скільки ще росія зможе "закидати" Україну ракетами
Маму 2-річної дівчинки ув'язнили за фото російської техніки: активістка розповіла, що відбувається в БілорусіМаму 2-річної дівчинки ув'язнили за фото російської техніки: активістка розповіла, що відбувається в Білорусі
Лукашенко збирається пережити путіна: Піонтковський пояснив тактику президента Білорусі з приводу УкраїниЛукашенко збирається пережити путіна: Піонтковський пояснив тактику президента Білорусі з приводу України
87% українців планують повернутись додому — соцопитування87% українців планують повернутись додому — соцопитування
У Чернігівській області затримали російського агента, який збирав дані для ракетних ударів і диверсій на кордоні — СБУУ Чернігівській області затримали російського агента, який збирав дані для ракетних ударів і диверсій на кордоні — СБУ
В Енергодарі окупанти планують повністю вимкнути український зв'язок — мерВ Енергодарі окупанти планують повністю вимкнути український зв'язок — мер
Справа "рейкових партизанів" у Білорусі: трьом хлопцям загрожує розстрілСправа "рейкових партизанів" у Білорусі: трьом хлопцям загрожує розстріл
У Білорусі завершилось розслідування першої справи про «рейкових партизанів», обвинувачуваним загрожує стратаУ Білорусі завершилось розслідування першої справи про «рейкових партизанів», обвинувачуваним загрожує страта
Відразу три нові заборони вводять в Одеській області: Марченко прийняв жорстке рішенняВідразу три нові заборони вводять в Одеській області: Марченко прийняв жорстке рішення
Окупанти збирають особисті дані жителів Маріуполя та намагаються вербувати евакуйованих громадян — ГУРОкупанти збирають особисті дані жителів Маріуполя та намагаються вербувати евакуйованих громадян — ГУР
Последние новости
Подгружаем последние новости