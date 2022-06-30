Ще один народний «Байрактар»: поляки збирають гроші на безпілотник для ЗСУ

Польський журналіст надихнувся прикладами литовців та українців і теж почав збір грошей. Уже зібрано понад 1 млн злотих

Ще один народний «Байрактар»: поляки збирають гроші на безпілотник для ЗСУ
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У Польщі за прикладом Литви та України також почали збирати гроші на “Байрактар” для ЗСУ. Збір оголоси польський журналіст Славомір Сєраковський у своєму профілі на Facebook.

«Гроші литовці зібрали в найкоротші терміни, і компанія, яка їх виробляла, вирішила передати один Україні, а зібрані кошти використати для допомоги населенню. Пізніше те ж саме сталося з наступними трьома підбираннями! Нам пора!, – написав Славомір Сєраковський. – “Байрактари” винятково ефективні в цій війні, і саме завдяки їм українцям вдалося захистити Київ. Але в українців закінчується час”.

Він закликав поляків поширювати інформацію про цей збір і надсилати гроші, аби не допустити ще одного Маріуполя в Україні.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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