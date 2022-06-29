WSJ: НАТО варто розблокувати Одесу, і справа навіть не в експорті пшениці з України

Існує велика кількість варіантів ескалації, на які Владімір Путін так і не наважився: від зброї, якої він так і не застосував, до цілей, по яким так і не вдарив. Тому що він хоче вижити і прокласти шлях до чогось, що дозволить закріпити владу в його руках.

Він хоче уникнути будь-якої війни з НАТО - звичайної чи ядерної. І це те, що може перетворити ймовірну перемогу в гарантовану поразку. Про це в статті для Wall Street Journal пише оглядач і письменник Холмен Дженкінс. Путін приніс тисячі солдатів в жертву зброї, яку НАТО передав Україні, жодного разу не вдаривши по лініям постачання чи особовому складу альянсу. В 2014 році, після початку війни проти України, російські шпигуни підірвали склад з боєприпасами в Чехії. Але зараз таких випадків не було.

На думку автора, це доводить, що різні пропозиції про використання військових кораблів НАТО для розблокування експорту зерна з України насправді не несуть жодних ризиків. Можна майже напевне сказати, що Путін змириться. Він вдасть, що нічого не відбувається, рівно так само, як і після оголошення Швеції і Фінляндії про намір вступити в НАТО. У випадках, коли Путін нічого не може зробити з викликом чи провалом, він вдає, що його не існує.

Тож проблема втілення такого проекту в іншому, зокрема в в згоді Туреччини, а також готовності достатньої кількості країн НАТО взяти участь в розблокуванні Одеси, щоб це довело колективну рішучість альянсу. Довоєнна млявість союзників досі не розвіяна. Автор переконаний, що розблокування експорту українського зерна не сильно вплине на вартість продовольства. На Україну і Росію припадає третина експорту пшениці. Але цей експорт становить лише 7% від всього, що у світі виробляється. До того ж Росія краде і експортує українське зерно.

20 мільйонів тонн української пшениці, про які говорять у Вашингтоні, - це 2,5% світового виробництва. Дженкінс впевнений, що проблеми бідних країн виникли головним чином через наслідки карантинів у зв’язку з COVID-19 і західних фіскальних і монетарних маневрів. Локальні ціни на продовольство постраждали від подвійного удару інфляції й зміцнення долара.

«Що розблокування Одеси насправді може викрити, то це що майже будь-яке сильне втручання НАТО змусить Путіна розсудливо відступити. При цьому пропаганда буде переконувати його народ, що всі результати є свідченням його волі й сили. Це найкраща причина зробити крок вперед і не поширювати неправильний панічний сигнал про поставки зерна», - пише автор.