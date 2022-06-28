Німеччина передає один мільйон євро для підтримки зусиль прокурора МКС Карим Хана у розслідуванні військових злочинів в Україні

Німеччина добровільно вносить один мільйон євро на необхідні зусилля прокурора Хана щодо боротьби з безкарністю в Україні та інших ситуаціях, пов'язаних із Міжнародним кримінальним судом.

Про це у своєму твіттері повідомляє посольство Німеччини в Гаазі , Нідерланди.

“Ми маємо підтримати верховенство закону саме зараз”, - наголошується у заяві посольства.