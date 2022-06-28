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2022-06-28
Німеччина передає один мільйон євро для підтримки зусиль прокурора МКС Карим Хана у розслідуванні військових злочинів в Україні
Колишній заступник генпрокурора України та засновник коаліції юристів з розслідування та документування військових злочинів РФ в Україні “П'ята ранку” Гюндуз Мамедов висловив сподівання, що МКС ловитиме "велику рибу", інформує
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Німеччина добровільно вносить один мільйон євро на необхідні зусилля прокурора Хана щодо боротьби з безкарністю в Україні та інших ситуаціях, пов'язаних із Міжнародним кримінальним судом.
Про це у своєму твіттері
“Ми маємо підтримати верховенство закону саме зараз”, - наголошується у заяві посольства.
Юлія Мельничук, ZN.ua