Німеччина передає один мільйон євро для підтримки зусиль прокурора МКС Карим Хана у розслідуванні військових злочинів в Україні

Колишній заступник генпрокурора України та засновник коаліції юристів з розслідування та документування військових злочинів РФ в Україні “П'ята ранку” Гюндуз Мамедов висловив сподівання, що МКС ловитиме "велику рибу", інформує ZN.ua.

Німеччина передає один мільйон євро для підтримки зусиль прокурора МКС Карим Хана у розслідуванні військових злочинів в Україні
© VoxUkraine

Німеччина добровільно вносить один мільйон євро на необхідні зусилля прокурора Хана щодо боротьби з безкарністю в Україні та інших ситуаціях, пов'язаних із Міжнародним кримінальним судом.

Про це у своєму твіттері повідомляє посольство Німеччини в Гаазі, Нідерланди.

“Ми маємо підтримати верховенство закону саме зараз”, - наголошується у заяві посольства.


Юлія Мельничук, ZN.ua





Интересные новости
ЗСУ розвивають наступ на Херсон: ворог біжить із передовоїЗСУ розвивають наступ на Херсон: ворог біжить із передової
Загальна мобілізація: призов на військову службу людей з інвалідністю буде узаконеноЗагальна мобілізація: призов на військову службу людей з інвалідністю буде узаконено
"Не треба розраховувати на швидку перемогу": Бабченко пояснив, коли Україна почне звільняти міста"Не треба розраховувати на швидку перемогу": Бабченко пояснив, коли Україна почне звільняти міста
Мобілізація в Україні: як офіційно отримати звільненняМобілізація в Україні: як офіційно отримати звільнення
Україна отримає додаткові чотири HIMARS в середині літа — ПентагонУкраїна отримає додаткові чотири HIMARS в середині літа — Пентагон
Блок рекламы


Похожие новости
Залужний назвав, скільки РФ випустила ракет по Україні за чотири дніЗалужний назвав, скільки РФ випустила ракет по Україні за чотири дні
В Україні затримано коригувальників ударів у кількох областях: фото та відеоВ Україні затримано коригувальників ударів у кількох областях: фото та відео
Чому Грузії сказали «ні» щодо статусу кандидата на членство у ЄвросоюзіЧому Грузії сказали «ні» щодо статусу кандидата на членство у Євросоюзі
Дуда: «Відповіддю на обстріл ТРЦ у Кременчуці має бути посилення військової підтримки України»Дуда: «Відповіддю на обстріл ТРЦ у Кременчуці має бути посилення військової підтримки України»
У росіян почала зростати віра у прекрасне майбутнє російської економіки, як тільки в Україні полилася кров - опитуванняУ росіян почала зростати віра у прекрасне майбутнє російської економіки, як тільки в Україні полилася кров - опитування
Ліквідовано ще 250 окупантів: оновлені дані про втрати РФ в УкраїніЛіквідовано ще 250 окупантів: оновлені дані про втрати РФ в Україні
Українські десантники знищили ще один "Алігатор" росіянУкраїнські десантники знищили ще один "Алігатор" росіян
В Україні відзначають День Конституції: історіяВ Україні відзначають День Конституції: історія
Якби Велика Британія досі була у ЄС, то не змогла б допомагати Україні так, як зараз — ДжонсонЯкби Велика Британія досі була у ЄС, то не змогла б допомагати Україні так, як зараз — Джонсон
Сотні вкрадених в Україні дітей знайшлися в таборі "Ромашка" під ТаганрогомСотні вкрадених в Україні дітей знайшлися в таборі "Ромашка" під Таганрогом
Последние новости
Подгружаем последние новости