У білорусі помітили ешелон з танками: "За зовнішнім виглядом техніки можна зробити висновок..."

У білорусі помітили ешелон з танками: "За зовнішнім виглядом техніки можна зробити висновок..."

У білоруському Гомелі помічений ешелон з САУ і танками, всього не менше 35-ти одиниць.

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Так, згідно з даними групи, вранці 27 липня в Гомелі з боку ЖД-станції «Гомель-Нечётный» в напрямку «Гомель-Пасажирський» пройшов ешелон з військовою технікою.

На платформах помічені: не менше 17-і танків, 18 одиниць САУ 2С1 «Гвоздика» і два суцільнометалічних вагони - в них може перевозитися особовий склад.

"За зовнішнім виглядом техніки можна зробити висновок, що її зняли зі зберігання (різнобарвна і пошарпана)", - зазначають у моніторинговій групі.

Вдень даний ешелон був помічений вже в Новобілицькому районі Гомеля в русі у напрямку вул. Лазо.

Відзначається, цей залізничний шлях хоч і веде в напрямку України, але він тупиковий, а значить, що відразу на виїзді з Гомеля може проводитися розвантаження цієї техніки або ешелон перевезуть в іншому напрямку.

Володимир Путін і Олександр Лукашенко

Інформацію про відправку боєприпасів з Білорусі в рф опублікувала і моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Так "БГ" з посиланням на співтовариство залізничників Білорусі повідомляє, що в Білорусі почалося навантаження боєприпасів в 100 критих вагонів під перевезення вибухових матеріалів (1-й клас небезпеки).


Катерина Петренко, politeka.net





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